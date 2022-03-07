Avrupa'daki kariyerini çok sayıda rekor ve kupayla tamamlayan Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, profesyonel bir futbolcu olmanın zorlayıcı olduğunu söyledi.

Kariyerinin son dönemlerini MLS takımlarından Inter Miami'de geçiren 34 yaşındaki oyuncu profesyonel futbolculuğun çok sayıda fedakarlık gerektirdiğini söyledi.

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Katıldığı bir televizyon programında konuşan Higuain, futbolun kötülük, haset ve kıskançlık barındırdığını ve dışarıdan göründüğü gibi olmadığını söyledi:

"Profesyonel futbol oynamaya başladığınızda her şeyin çok güzel olduğunu düşünüyorsunuz ancak bu dünyanın içine iyice girdiğinizde içinde kıskançlık, kötülük ve haset barındırdığını fark ediyorsunuz.

"Futbolcular oynadıkları sürece var olurlar ve bir gün futbolu bıraktıktan sonra kimse sizi hatırlayıp, aramaz.

"Futbolcular tek kullanımlık bir şişe gibi. Boşaldığında üzerinize basar ve çöpe atarlar.

"Kariyerimi noktalayana dek futboldan zevk almaya çalışacağım ve sonrasında yakınından bile geçmeyeceğim. Acı ya da rahatsızlık değil ama içinde olmak istediğim dünyanın bu olmadığını hissediyorum.

"Kariyerim beklentilerimin çok üzerinde bir noktaya ulaştı. Futbol bana çocukken hayal bile edemeyeceğim şeyler verdi."

En iyi dönemi Napoli'deydi

2006-2007 sezonunun devre arasında transfer olduğu Real Madrid'de üç şampiyonluk yaşarken 118 gole imza atan Higuain, kariyerinin en iyi dönemini ise 2015-2016 sezonunda Napoli'de geçirmişti.

Serie A'da sezonu 35 maçta 36 golle tamamlayan Arjantinli golcü lig tarihinin bir sezonda en fazla gol atan oyuncuu olarak Juventus'un yolunu tutmuş ve bu takımda da iki şampiyonluk kazanmıştı.

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