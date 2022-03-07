Antrenörlük kariyerini Belçika Milli Takımı'nda Roberto Martinez'in yardımcılığını yaparak sürdüren efsane golcü Thierry Henry, PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar'ın ruh haline ilişkin endişeleri olduğunu açıkladı.

Henry L'Equipe'e yaptığı açıklamada bu sezon beklentilerin altında kalan Brezilyalı yıldızın psikolojik problemleri olabileceğini söyledi.

Ne söylendi?

Bu sezon PSG forması giydiği 18 maçta dört gol ve dört asistle oynayan yıldız oyuncu Fransız ekibindeki en kötü dönemini geçirirken, yıldız oyuncunun ruh halinin yeterince iyi olmadığı şeklindeki yorumlar da beraberinde geldi:

"Neymar beklendiği kadar iyi değil ancak bunun nedenleri var. Son röportajlarında sık sık üzerindeki baskıya vurgu yaptığını görüyoruz.

"Bu yüzden onun durumunu düşündüğümde aklıma gelen ilk şey yeterince iyi hissedip hissetmediği. Konuşmalarının satır aralarında yardım istiyor ve kafasında bir şeylerin döndüğünü anlayabiliyorsunuz."

Neymar geride bıraktığımız yılda DAZN'a verdiği röportajda yakı bir gelecekte milli formaya veda edebileceğini açıklamıştı. 2022 Dünya Kupası'nın büyük olasılıkla kariyerinin son Dünya Kupası olacağını aktaran Neymar'ın kulüp düzeyindeki yoğun rekabetten yorulduğu ve MLS'te forma giymek istediği de öne sürülen iddialar arasındaydı.

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