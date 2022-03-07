Premier Lig'de Manchester City'ye 4-1 yenilen Manchester United'da Cristiano Ronaldo'nun sakatlığıyla ilgili gelişmeler kafaları karıştırdı.

Portekizli yıldızın kızkardeşi, Instagram'da Ronaldo'nun yokluğunun sakatlıkla ilgili olmadığını iddia eden bir gönderiyi beğendi.

Maç kadrosunda yer almayan 37 yaşındaki oyuncu Etihad Stadyumu'na da gelmedi. Kırmızı Şeytanlar, ülkesi Portekiz'e uçtuğu söylenen Ronaldo'nun yokluğunda ezeli rakibi karşısında ağır bir yenilgiye uğradı.

Ralf Rangnick, Ronaldo'nun kalçasında meydana gelen problem nedeniyle kadrodan çıkarıldığını söylese de, aksi yöndeki iddialar kaotik bir sezon geçiren United'ın başını ağrıtacak gibi gözüküyor.

Sosyal medyada ne söylendi?

Bir Ronaldo fan hesabının derbi öncesinde yaptığı paylaşım şu şekildeydi:

"Cristiano Ronaldo sakat ya da hasta değil. Durumu %100."

"Rangnick, CR7'yi Manchester City derbisinin kadrosundan taktiksel nedenlerle çıkararak Pazar günümüzü mahvetti. Benim gibi üzgün ve kızgın hisseden herkese günaydın."

Ronaldo'nun kızkardeşi Katie Aveiro'nun söz konusu gönderiyi beğenmesi iddianın gerçekliği yönündeki inancı güçlendirdi.

Roy Keane de şüpheyle yaklaştı

Rangnick, City maçı öncesinde basına verdiği demeçte Ronaldo'nun yaşadığı sakatlıktan bahsetmişti.

"Sağlık ekibimin sözlerine inanmak zorundayım, doktorumuz Cuma sabahı antrenmandan önce beni görmeye geldi ve Cristiano'nun kalçasındaki problem nedeniyle sahaya çıkamayacağını söyledi."

United'ın eski kaptanlarından Roy Keane ise katıldığı Sky Sports yayınında Ronaldo'nun farklı bir sebepten ötürü kadro dışında kalmış olabileceğini belirtti.

"Teknik direktörün kalça sakatlığı hakkındaki sözlerine anlam veremedim."

"Sürekli Ronaldo'nun makine gibi olduğundan bahsediyoruz, nadiren sakatlanıyor. Ama o çıkıp kalça kaslarından bahsediyor. Bu aklıma yatmadı."

City karşısına Edinson Cavani'den de yoksun çıkan Rangnick, Marcus Rashford'ı ise kulübede oturtmayı tercih etti. Alman teknik adam hücum hattında Bruno Fernandes ile Paul Pogba'ya görev verdi.

Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. United ilk yarıda zaman zaman iyi mücadele etse de, sahadan farklı yenilgiyle ayrılmaktan kurtulamadı.

İlk dört yarışında ciddi bir darbe alan United, Premier Lig'de Arsenal'in arkasından beşinci sırada yer alıyor. Ancak Arsenal'in üç maç eksiği bulunuyor. Üç maçı eksik olan bir diğer takım Tottenham ise United'ın beş puan gerisinde yedinci sırada.

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