İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci'den itiraf

Tecrübeli stoper, İspanya maçı sonrası rakibin hakkını verdi.

İtalya, Euro 2020'de İspanya'yı yarı finalde penaltı atışları sonucu 4-2 yenerek adını finale yazdırırken, kuşkusuz savunmada Leonardo Bonucci'nin de bunda payı büyüktü.

İtalyan defans oyuncusu, salı gecesi oynanan İspanya maçının kariyerinin en zorlu maçı olduğunu itiraf etti.

Ne söylendi?

Juventus'un stoperi, karşılaşma sonrasında şu yorumu yaptı:

"Bu, şimdiye kadar oynadığım en zor maçtı. İspanya'yı sergiledikleri mücadele için tebrik ediyorum, ancak İtalya olarak bir kez zor anları aşma becerimizi, yüreğimizle ve kararlılığımızla gösterdik. Penaltılar ise bizi ödüllendirdi

"Uğruna acı çektiğin zafer, her zaman en zevkli olanıdır.

"Artık gidilecek bir santimetre daha var. Sadece bir santimetre daha. Yaptığımız şey inanılmaz ama tatmin olmamalıyız. Finaldeyiz.

"Beş gün sonra ve bu kupayı yıllar sonra eve getirmek için aynı açlığa ve fedakarlık ruhuna ihtiyacımız var.”

"Sonuna kadar acı çektik "

İtalya kalecisi Gianluigi Donnarrumma ise zor bir maçın ardından, normal sürede galibyeti kaçırdıkların söyledi.

Morata'nın penaltısını kurtararak galibiyette büyük rol oynayan genç kaleci, RAI Sport'a verdiği demeçte şu yorumu yaptı:

"Tarif edilemez bir duygu. Takıma yardım edebileceğimi bildiğim için rahatlamıştım.

"Takım harikaydı. Herkese, tribünlerdeki insanlara teşekkür ediyorum. Her şeyimizi verdik ve şimdi hayalimizi gerçekleştirmek için son bir adıma ihtiyacımız var.

"İspanya çok güçlü ama bu İtalya'nın kocaman bir kalbi var. Asla pes etmedik ve bunu gördük. Çünkü sonuna kadar acı çektik. Fakat İspanya bize bu kadar sorun yaşattığı için büyük övgüyü hak ediyor."

Daha fazlası için:

Luis Enrique: Bu performansı Iniesta'da bile görmedim!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Richarlison ile görüştü

Messi’den yarı finalin kahramanı Emiliano Martinez'e ‘fenomen’ övgüsü