İtalya'nın köklü takımı Juventus küme düşme tehlikesi yaşıyor

Torino Cumhuriyet Başsavcılığının mali işlemlerdeki usulsüzlük hakkında yaptığı soruşturma doğrultusunda; İtalyan Mali Polisi, Juventus'un Torino ve Milano kentlerindeki ofislerinde araştırma yürütmüştü.

Mali işlemlerde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle soruşturulan Juventus, bu konu hakkında büyük bir ceza alabilir. Miralem Pjanic’in Barcelona transferinin de arasında olduğu 42 transfer inceleme altında. İtalyan polisi, incelediği transferlerde menajer bedellerinde farklı sayılar gösterilerek usulsüzlük yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor.

Ne söylendi?

İtalya Tüketici Hakları Koruma Derneği Başkanı Marco Donzelli, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Suçlamalar çok ciddi bir şekilde ilerliyor ve Juventus’un son şampiyonlukları da araştırılıyor. Son yıllarda ciddi bir Juventus hegemonyası oluştu ve geçen yıl bu seri sona erdi.

"Juventus, bu tür operasyonlarla rakip kulüplere karşı gayri meşru bir avantaj elde ettiyse federasyon ve rekabet kurulu müdahale etmek ve yaptırım uygulamak zorundadır.

“Bireysel cezalar verilecek ve gerektiğinde Juventus da ceza alabilir.”

Juventus, soruşturma tamamlandıktan sonra küme düşürülürse son yıllardaki şampiyonlukları yok sayılacak.

Juventus, Serie B'ye düşmüştü

2006’da İtalya’da Calciopoli skandalı, Serie A'da birçok maça şike karıştığını ortaya çıkmıştı.

Juventus, Milan, Fiorentina ve Lazio'nun içinde bulunduğu bir şike organizasyonu olduğu belirlenmişti. Juventus, Fiorentina ve Lazio Serie B'ye düşürülürken Milan ise puan silme cezası almıştı.

Alınan kararların ardından kulüpler üst mahkemeye başvururken Juventus küme düşmüştü. Fiorentina ve Lazio, Serie A'da kalmıştı, ancak puan silme cezası almışlardı.

2005 ve 2006 şampiyonlukları elinden alınan Juventus küme düşürülürken Serie B'ye -17 puanla başlamıştı. Torino ekibi, Serie B’deki ilk yılını zirvede noktalayarak yeniden Serie A’nın yolunu tutmuştu.

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