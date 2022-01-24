İtalya Milli Takımı teknik direktörü Mancini, seçimlerini yaptı: Balotelli, 3.5 yıl aradan sonra kadroda

İtalya Milli Takımı teknik direktörü Roberto Mancini, günlerdir ortalarda dolaşan haberi resmiyete döktü.

Son olarak 2018 yılında milli formayı giyen Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli, İtalya'nın 35 kişilik kadrosuna davet edildi.

Balotelli ile birlikte, Katar 2022 Dünya Kupası'na gitmek için Kuzey Makedonya'ya karşı playofflar göz önüne alındığında Mancini, başka yeni isimleri de kadroya çağırmış bulunuyor.

Mancini'nin listesinde başka bir İtalyan-Brezilyalı var: Lazio'nun defans oyuncusu Luiz Felipe. Ayrıca Atalanta'dan Scalvini, Empoli'den Ricci ve şaşırtıcı bir şekilde Serie B'den iki oyuncu.

İtalya 26 Ocak Çarşamba günü Coverciano'da toplanacak. Mancini'nin talimatıyla 28'inde sona erecek olan antrenmanın ilk günü olacak. İtalya için hazırlık maçı yok, ancak bir sonraki resmi maça Kuzey Makedonya'ya hazırlık yapılacak.

Tam olarak playoffları göz önünde bulunduran Mancini, yaklaşmakta olan Katar Dünya Kupası'na katılacak en iyi milli takımı oluşturmak için ihtimalleri değerlendiriyor.

Balotelli'nin performansı

Spor Toto Süper Lig'e bu sezon çıkan Adana Demirspor'da Mario Balotelli, sürpriz bir transfer oldu.

Samet Aybaba ile anlaşmakta zorluk çeken Balotelli'nin performansı takımın başına İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella'nın gelmesiyle arttı.

İlk 11'de çıktığı 15 karşılaşmada 8 gol 3 asist ile takımına katkı veren Balotelli, bu performansı sayesinde 3 buçuk yıl aranın ardından milli takıma davet edildi.

Azzuri formasını daha önce 36 kez giyen "Süper Mario" bu karşılaşmalarda 16 kez gol sevinci yaşamıştı.

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