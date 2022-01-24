Canal + France'da; Arsenal'in menajeri ve Fransız futbolunun yetkili temsilcisi Arsène Wenger'e, 1 gelecek yaz PSG'den ayrılmakta serbest olan Kylian Mbappé'nin durumu soruldu.

Arsene Wenger, Mbappe'nin durumunu şu ifadelerle değerlendirdi:

"Zaman PSG'ye karşı oynuyor. Bir oyuncunun sözleşmesini yenilemeye çalıştığınızda, benim tecrübeme göre, zamana ne kadar uzun süre yayılırsa o kadar zor olur.

"Bir buçuk yıldır PSG'nin Mbappé ile sözleşme yenilemesini bekliyorum. PSG'nin oyun tarzının en vazgeçilmez oyuncusu. Ancak çok az zaman kaldı ve bugün futbolcu istediği yere imza atmakta özgür."

PSG açısından durum

Arsenal'in eski menajeri yıldız forvetin PSG açısından durumunu analiz etti:

"PSG, Real Madrid'den sağlam bir teklif aldıkları bir durumdaydı. 180 milyon avroyu PSG için bile hala çok büyük bir miktar. Bu parayı reddettiklerinde kendi kendilerine 'Harika bir sezon geçirmeliyiz, elimizde Messi var ve Mbappé'yi kaybetmeyi göze alamayız, onu kalmaya ikna etmeyi başaracağız' dediler."

Fransız forvet, bu hafta sonu Ligue 1'de PSG ile Stade Reims arasında oynanan maçta, kendisini son dakikaya kadar şüpheye düşüren rahatsızlığını atlattıktan sonra iki gün antrenmanlara katılamamıştı.

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