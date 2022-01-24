Barcelona’nın Hollandalı yıldızı De Jong, eleştirilere yanıt verdi: "Birçok insan maçları çok iyi izlemiyor”

Frenkie De Jong bu sezon transfer gündemini sıkça kaplıyor. Geçen yıl Barça taraftarlarını kendine hayran bırakan futbolcudan bu sezon uzak olduğu için performansı çok eleştiri alıyor. Aslında, Barcelona adına dokunulmaz ve yeri doldurulamaz bir parça konumunda.

Hollandalı, 2020-21'de mükemmel bir sezon geçirdi. 51 maç oynadı, birçok maçta takımın en iyi futbolcusu oldu. Hatta tüm müsabakalarda yedi gol attı.

Geçen yılın neşesi, rahatlığı ise bu sezon yok. Barcelona da onu suçluyor. Orta sahadaki büyük rekabet, Kral Kupası'nda Athletic Bilbao'ya karşı onbirin dışında bile bıraktı.

Bu nedenle, Alavés'e karşı attığı gol, orta saha oyuncusu için üç puandan fazlası anlamına geliyor. Takım düzeyinde önemliydi, çünkü hem Barcelona'yı hem de kendini kurtardı. Bu, Villarreal sonrası ikinci golü oldu.

De Jong ne söyledi?

Maçtan sonra konuşan Hollandalı futbolcu aldığı birçok eleştiriden rahatsız olduğunu belirtti.

"Birçok insan maçları çok iyi izlemiyor. Gol attığınızda bu çok iyi oynadığınız anlamına da gelmiyor. Kendimi geliştirmem gerekiyor ama felaket durumda değilim.

"Real Madrid'e karşı kötü oynamadık ama üzülerek söylüyorum ki gururluyuz. Kaybettiğinizde her zaman hayal kırıklığına uğrarsınız."

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