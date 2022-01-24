GOAL'ün edindiği bilgiye göre; Barcelona, Ocak ayı transfer dönemi bitmeden önce Ajax'ın sol beki Nicolas Tagliafico'yu kadrosuna katmaya kararlı.

Barcelona teknik ekibi, 29 yaşındaki oyuncu ile Jordi Alba arasında forma için yaşanacak rekabetin takıma büyük fayda sağlayacağına inanıyor.

Ekonomik sıkıntılar yaşayan Barcelona, buna rağmen ara transferde beklenenden daha aktif bir görüntü çiziyor. Manchester City'den 55 milyon euro'ya Ferran Torres'i renklerine bağlayan Barça, Juventus forması giyen Alvaro Morata ve eski Chelseali Oscar için de girişimlerde bulundu.

La Liga'da beşinci sırada yer alan Barcelona, sezonu ilk dört içinde bitirerek önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almanın planlarını yapıyor. Alba'nın yaşadığı istikrar sorunları, Xavi'yi bu hedef doğrultusunda sol bek transferi yapmaya yöneltti.

Neler yaşandı?

Barcelona'nın Pazar günü Alaves'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Alba, aldığı yoğun eleştirilerden yakınmıştı.

Tagliafico transferi resmileşirse, bu sezon eski standartının altında kalan Alba'nın Barcelona ilk 11'indeki yeri tehlikeye girecek.

GOAL'ün kaynaklarından edindiği bilgi, Barcelona'nın Tagliafico'nu ilk etapta sezon sonuna kadar kiralamak istediği yönünde. Barça, Arjantinli oyuncu için Ajax'la temasa geçti.

Hollanda ekibi kiralık sözleşmesine 6 milyon euro'luk bir satın alma opsiyonu eklemek istiyor. Barcelona ise transferin bir parçası olarak La Masia'dan yetişen Alejandro Balde'yi Ajax'a göndermeyi teklif etti.

Maaş bütçesini biraz daha düşürmek isteyen Barcelona, transfer dönemi bitmeden birkaç ismi daha elden çıkarmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Sergino Dest ve Martin Braithwaite takımdan ayrılması beklenen isimler olarak öne çıkıyor.

Tagliafico, Barcelona'yı istiyor

Dört yıldır Ajax forması giyen tecrübeli sol bek, Barcelona'ya transfer olma konusunda istekli. Camp Nou'ya gidebilmek için diğer kulüplerden gelen teklifleri geri çeviren Tagliafico, son dönemde Ajax'ta gözden düşmüştü.

Ajax teknik direktörü Erik ten Hag, bu sezon Tagliafico'ya 29 maçın sadece altısında ilk 11'de yer verdi. Sol bekte Daley Blind'i tercih eden Ten Hag, bir buçuk yıl sonra sözleşmesi bitecek olan Tagliafico'nun satışına karşı değil.

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