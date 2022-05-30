İstanbulspor, Süper Lig'de en son ne zaman oynamıştı?

1. Lig'den Türkiye'nin en üst ligine yükselme fırsatı yakalayan ekip, en son ne zaman Süper Lig'deydi?

İstanbulspor, 1. Lig play-off yarı final rövanşında BB Erzurumspor'a 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçta aldığı 4-2'lik galibiyetin avantajıyla finale yükseldi.

Süper Lig'de yer almak için İstanbulspor ile Bandırmaspor, 2 Haziran'da oynayacakları finalde kozlarını paylaşacaklar.

Peki Türkiye'nin en üst liginde yeniden yer alma fırsatı yakalayan İstanbulspor en son ne zaman Süper Lig'de yer aldı? GOAL Türkiye ile göz atalım.

İstanbulspor en son ne zaman Süper Lig'deydi?

17 yıllık bir özlem çeken İstanbulspor, son olarak Süper Lig'de 2004/2005 sezonunda mücadele verdi.

O sezon ligi 17. sırada tamamlayan İstanbul ekibi, 34 karşılaşmadan 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etmişlerdi.

1. Lig'e düştükleri dönem, Süper Lig'deki son maçını Trabzonspor'a karşı oynayan ekip, ev sahibi olduğu mücadeleden 5-0'lık yenilgi aldı.

O sezon İstanbulspor'un kadrosunda Yalçın Ayhan, Uche, Abdullah Ercan, Ahmet Dursun gibi isimler vardı.

Süper Lig'e hangi takımlar çıktı?

1.Lig'de normal sezonu ilk iki sırada tamamlayan Ankaragücü ile Ümraniyespor isimlerini Süper Lig'e yazdırdı.

Süper Lig'e yükselecek son takım ise İstanbulspor ile Bandırmaspor arasında oynanacak play-off finalinin ardından belli olacak.

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