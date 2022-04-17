2022 Spor Toto 1. Lig play-off'ları: Süper Lig'e yükselme yarışındaki takımların son durumu ne?
TFF 1. Lig'de 32. haftanın sonuna gelindi ve Süper Lig'e yükselme yarışında ekipleri 6 hafta daha bekliyor.
İlk altıda yer alarak bir üst lige çıkma umudu kuran ekipler, aralarındaki kapanması muhtemel puan farkıyla son düzlüğe girdiler.
Peki hangi takım ilk altıda yer almaya aday ve hangileri sezonu ilk ikide bitirebilirler? GOAL Türkiye ile göz atalım.
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TFF 1. Lig'den Süper Lig'e kaç takım, nasıl yükseliyor?
TFF 1. Lig'de mücadele eden 19 ekipden sezonu ilk altı sırada bitirenlerin Süper Lig'e yükselme şansları oluyor.
Ancak altı ekipden yalnızca üç takım, Türkiye'nin en üst ligine gitme hakkı elde edebiliyor.
Sezonu ilk iki sırada bitiren ekipler Süper Lig'e direkt yükselirken üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sıradaki takımlar aralarında play-off oynayarak bir üst lig biletini arıyor.
TFF 1. Lig'de puan durumu nasıl?
TFF 1. Lig'de 31 karşılaşma oynayan Ankaragücü, 63 puanla birinci sırada yer alırken 30 maça çıkan Ümraniyespor 57 puanla ikinci sırada.
31 maçta 55 puan toplayan Bandırmaspor üçüncü durumdayken dördüncü sıradaki İstanbulspor 30 karşılaşmada 54 puana sahip.
Beşinci sıradaki BB Erzurumspor'un 30 maçta 50 puanı, altıncı sıradaki Eyüpspor'un 30 maçta 50 puanı var.
Takım
Oynanan Maç
Galibiyet
Beraberlik
Mağlubiyet
Averaj
Puan
1- Ankaragücü
31
19
6
6
24
63
2- Ümraniyespor
30
17
6
7
20
57
3- Bandırmaspor
31
17
4
10
20
55
4- İstanbulspor
30
16
6
8
18
54
5- BB Erzurumspor
30
14
8
8
14
50
6- Eyüpspor
30
13
11
6
12
50
7- Manisa BBSK
31
12
7
12
-1
43
8- Samsunspor
29
11
9
9
7
42
9- Adanaspor
31
11
8
12
2
41
10- Tuzlaspor
30
11
8
11
2
41
Kalan fikstür nasıl?
TFF 1. Lig'de birinci sırada yer alan Ankaragücü'nün kalan fikstürü şu şekilde:
20.04.22 MKE Ankaragücü - Altınordu
24.04.22 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü
1.05.22 MKE Ankaragücü - Samsunspor
15.05.22 MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü - Boluspor
22.05.22 Keçiörengücü - MKE Ankaragücü
Ümraniyespor'un kalan fikstürü şu şekilde:
19.04.22 Ümraniyespor-Keçiörengücü
24.04.22 Boluspor-Ümraniyespor
1.05.22 Ümraniyespor-Balıkesirspor
08.05.22 Bursaspor-Ümraniyespor
15.05.22 Ümraniyespor-Denizlispor
Bandırmaspor'un kalan fikstürü şu şekilde:
23.04.22 Gençlerbirliği-Bandırmaspor
1.05.22 Bandırmaspor-Keçiörengücü
08.05.22 Balıkesirspor-Bandırmaspor
15.05.22 Bandırmaspor-Bursaspor
22.05.22 İstanbulspor-Bandırmaspor
İstanbulspor'un kalan fikstürü şu şekilde:
19.04.22 Denizlispor-İstanbulspor
24.04.22 İstanbulspor - BB Erzurumspor
30.04.22 Eyüpspor-İstanbulspor
08.05.22 İstanbulspor-Adanaspor
15.05.22 Samsunspor-İstanbulspor
22.05.22 İstanbulspor-Bandırmaspor