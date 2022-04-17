2022 Spor Toto 1. Lig play-off'ları: Süper Lig'e yükselme yarışındaki takımların son durumu ne?

İdil Erin Tetik
AA

Süper Lig'e yükselmek için bir sezon boyunca mücadele veren ekipler son düzlüğe girdiler. Peki hangi ekibin yarışı daha zorlu?

TFF 1. Lig'de 32. haftanın sonuna gelindi ve Süper Lig'e yükselme yarışında ekipleri 6 hafta daha bekliyor.

İlk altıda yer alarak bir üst lige çıkma umudu kuran ekipler, aralarındaki kapanması muhtemel puan farkıyla son düzlüğe girdiler.

Peki hangi takım ilk altıda yer almaya aday ve hangileri sezonu ilk ikide bitirebilirler? GOAL Türkiye ile göz atalım.

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TFF 1. Lig'den Süper Lig'e kaç takım, nasıl yükseliyor?

TFF 1. Lig'de mücadele eden 19 ekipden sezonu ilk altı sırada bitirenlerin Süper Lig'e yükselme şansları oluyor.

Ancak altı ekipden yalnızca üç takım, Türkiye'nin en üst ligine gitme hakkı elde edebiliyor.

Sezonu ilk iki sırada bitiren ekipler Süper Lig'e direkt yükselirken üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sıradaki takımlar aralarında play-off oynayarak bir üst lig biletini arıyor.

TFF 1. Lig'de puan durumu nasıl?

TFF 1. Lig'de 31 karşılaşma oynayan Ankaragücü, 63 puanla birinci sırada yer alırken 30 maça çıkan Ümraniyespor 57 puanla ikinci sırada.

31 maçta 55 puan toplayan Bandırmaspor üçüncü durumdayken dördüncü sıradaki İstanbulspor 30 karşılaşmada 54 puana sahip.

Beşinci sıradaki BB Erzurumspor'un 30 maçta 50 puanı, altıncı sıradaki Eyüpspor'un 30 maçta 50 puanı var.

Takım

Oynanan Maç

Galibiyet

Beraberlik

Mağlubiyet

Averaj

Puan

1- Ankaragücü

31

19

6

6

24

63

2- Ümraniyespor

30

17

6

7

20

57

3- Bandırmaspor

31

17

4

10

20

55

4- İstanbulspor

30

16

6

8

18

54

5- BB Erzurumspor

30

14

8

8

14

50

6- Eyüpspor

30

13

11

6

12

50

7- Manisa BBSK

31

12

7

12

-1

43

8- Samsunspor

29

11

9

9

7

42

9- Adanaspor

31

11

8

12

2

41

10- Tuzlaspor

30

11

8

11

2

41

Kalan fikstür nasıl?

TFF 1. Lig'de birinci sırada yer alan Ankaragücü'nün kalan fikstürü şu şekilde:

20.04.22 MKE Ankaragücü - Altınordu
24.04.22 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü
1.05.22 MKE Ankaragücü - Samsunspor
15.05.22 MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü - Boluspor
22.05.22 Keçiörengücü - MKE Ankaragücü

Ümraniyespor'un kalan fikstürü şu şekilde:

19.04.22 Ümraniyespor-Keçiörengücü
24.04.22 Boluspor-Ümraniyespor
1.05.22 Ümraniyespor-Balıkesirspor
08.05.22 Bursaspor-Ümraniyespor
15.05.22 Ümraniyespor-Denizlispor

Bandırmaspor'un kalan fikstürü şu şekilde:

23.04.22 Gençlerbirliği-Bandırmaspor
1.05.22 Bandırmaspor-Keçiörengücü
08.05.22 Balıkesirspor-Bandırmaspor
15.05.22 Bandırmaspor-Bursaspor
22.05.22 İstanbulspor-Bandırmaspor

İstanbulspor'un kalan fikstürü şu şekilde:

19.04.22 Denizlispor-İstanbulspor
24.04.22 İstanbulspor - BB Erzurumspor
30.04.22 Eyüpspor-İstanbulspor
08.05.22 İstanbulspor-Adanaspor
15.05.22 Samsunspor-İstanbulspor
22.05.22 İstanbulspor-Bandırmaspor