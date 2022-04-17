2022 Spor Toto 1. Lig play-off'ları: Süper Lig'e yükselme yarışındaki takımların son durumu ne?

TFF 1. Lig'de 32. haftanın sonuna gelindi ve Süper Lig'e yükselme yarışında ekipleri 6 hafta daha bekliyor.

İlk altıda yer alarak bir üst lige çıkma umudu kuran ekipler, aralarındaki kapanması muhtemel puan farkıyla son düzlüğe girdiler.

Peki hangi takım ilk altıda yer almaya aday ve hangileri sezonu ilk ikide bitirebilirler? GOAL Türkiye ile göz atalım.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e kaç takım, nasıl yükseliyor?

TFF 1. Lig'de mücadele eden 19 ekipden sezonu ilk altı sırada bitirenlerin Süper Lig'e yükselme şansları oluyor.

Ancak altı ekipden yalnızca üç takım, Türkiye'nin en üst ligine gitme hakkı elde edebiliyor.

Sezonu ilk iki sırada bitiren ekipler Süper Lig'e direkt yükselirken üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sıradaki takımlar aralarında play-off oynayarak bir üst lig biletini arıyor.

TFF 1. Lig'de puan durumu nasıl?

TFF 1. Lig'de 31 karşılaşma oynayan Ankaragücü, 63 puanla birinci sırada yer alırken 30 maça çıkan Ümraniyespor 57 puanla ikinci sırada.

31 maçta 55 puan toplayan Bandırmaspor üçüncü durumdayken dördüncü sıradaki İstanbulspor 30 karşılaşmada 54 puana sahip.

Beşinci sıradaki BB Erzurumspor'un 30 maçta 50 puanı, altıncı sıradaki Eyüpspor'un 30 maçta 50 puanı var.

Takım Oynanan Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Averaj Puan 1- Ankaragücü 31 19 6 6 24 63 2- Ümraniyespor 30 17 6 7 20 57 3- Bandırmaspor 31 17 4 10 20 55 4- İstanbulspor 30 16 6 8 18 54 5- BB Erzurumspor 30 14 8 8 14 50 6- Eyüpspor 30 13 11 6 12 50 7- Manisa BBSK 31 12 7 12 -1 43 8- Samsunspor 29 11 9 9 7 42 9- Adanaspor 31 11 8 12 2 41 10- Tuzlaspor 30 11 8 11 2 41

Kalan fikstür nasıl?

TFF 1. Lig'de birinci sırada yer alan Ankaragücü'nün kalan fikstürü şu şekilde:

20.04.22 MKE Ankaragücü - Altınordu

24.04.22 Balıkesirspor - MKE Ankaragücü

1.05.22 MKE Ankaragücü - Samsunspor

15.05.22 MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü - Boluspor

22.05.22 Keçiörengücü - MKE Ankaragücü

Ümraniyespor'un kalan fikstürü şu şekilde:

19.04.22 Ümraniyespor-Keçiörengücü

24.04.22 Boluspor-Ümraniyespor

1.05.22 Ümraniyespor-Balıkesirspor

08.05.22 Bursaspor-Ümraniyespor

15.05.22 Ümraniyespor-Denizlispor

Bandırmaspor'un kalan fikstürü şu şekilde:

23.04.22 Gençlerbirliği-Bandırmaspor

1.05.22 Bandırmaspor-Keçiörengücü

08.05.22 Balıkesirspor-Bandırmaspor

15.05.22 Bandırmaspor-Bursaspor

22.05.22 İstanbulspor-Bandırmaspor

İstanbulspor'un kalan fikstürü şu şekilde:

19.04.22 Denizlispor-İstanbulspor

24.04.22 İstanbulspor - BB Erzurumspor

30.04.22 Eyüpspor-İstanbulspor

08.05.22 İstanbulspor-Adanaspor

15.05.22 Samsunspor-İstanbulspor

22.05.22 İstanbulspor-Bandırmaspor