Demba Ba, Thomas Tuchel'i suçladığı için pişman

"Zamanda geri gidebilmeyi" dileyen Başakşehir'in eski yıldızı, Alman menajer ile "özel olarak" konuşmak istiyor.

Demba Ba, eski PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'i Başakşehir maçındaki ırkçılık tartışmalarında suçladığı için pişman.

2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelen Başakşehir oyuncuları, dördüncü hakemin Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığını belirterek sahayı terk etmişlerdi.

Maç yeni bir hakem heyetiyle kaldığı yerden devam ederken Demba Ba yaşananların ardından dönemin PSG teknik direktörü Thomas Tuchel'i hedef göstererek, "Olanlardan bizi sorumlu tutuyor. Bize nasıl davrandığını kabul etmiyorum" demişti.

Demba Ba, Tuchel hakkında ne söyledi?

Geçtiğimiz haftalarda The Byline'dan Alex Goldberg'e konuşan Demba Ba, yaklaşık bir buçuk yıl sonra pişmanlığını dile getirdi: "Tuchel'in teknik direktörlüğü hakkında ne düşündüğümü söyledim, kişisel olarak onu tanımıyorum."

"Zamanda geriye gidebilsem, herhangi bir gazeteye konuşmadan önce, Tuchel'i bulmaya ve onunla özel olarak konuşmaya çalışırdım. Bu yapmam gereken en doğru şeydi."

"Thomas Tuchel'e kötü hisler beslemiyorum. Onu gerçekten tanımıyorum."

"Sadece onun söyledikleri hoşuma gitmedi ama aynı zamanda bana soruları soran gazeteyle konuşmadan önce Tuchel ile konuşmalıydım."

Demba Ba ne söylemişti?

Başakşehir'in eski oyuncusu Demba Ba, isim vermeden dönemin Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel'i TRT World'e eleştirmişti:

"Bir şeylerin yapılmasını hissettik ve maça çıkmama kararı verdik. Thomas Tuchel bizi maça çıkmamakla suçladı."

"Yaşananların suçlusu sanki bizmişiz gibi davrandı. Bizden biri-iki oyuncuyla konuştu. Çıkmamız için ikna etmeye çalıştı. Bunun kameralar önünde yaşanmasını isterdim. Onu bir daha görürsem, hatırlatacağım."

Ne olmuştu?

Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçı, dördüncü hakemin ırkçı ifadeler kullandığını belirten takımların sahayı terk etmesinin ardından yarıda kalmıştı.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Romanya Futbol Federasyonu'na bağlı dördüncü hakem Sebastian Coltescu, aynı ülkeden birinci hakem Ovidiu Hategan'ı taç çizgisine, yanına çağırdı.

Coltescu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Hategan'dan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart göstererek oyundan ihraç etmesini istedi.

Kararın ardından Webo, hakeme tepki gösterdi ve dördüncü hakemi ırkçı bir ifade kullanmakla suçladı.

UEFA daha sonra yaptığı açıklamada maçın yeni bir hakem heyetiyle kaldığı yerden devam edeceğini söyledi: "UEFA, her iki kulüple de görüşmeler yaptıktan sonra olağanüstü durum temelinde maçın kalan süresinin yeni bir hakem heyetiyle birlikte yarın oynanmasına karar vermiştir."

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