2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde kuralar çeikildi: Salah ve Mane karşı karşıya

Mohamed Salah veya Sadio Mane'den yalnızca biri Katar'daki 2022 Dünya Kupası'na gidecek.

Salah ve Mane, Liverpool'da takım arkadaşları olarak düzenli olarak tehlikeli bir hücum gücünün bir parçasını oluşturuyorlar, ancak bu yıl içinde ülkeleri için karşı karşıya gelecekler.

Dünya Kupası için Afrika eleme bölümünde kalan 10 takım, iki ayaklı play-off'larda eşleştirildi ve Salah'ın Mısır'ı ve Mane'nin Senegal'i karşı karşıya gelecek.

Katar 2022 için Afrika elemelerinin üçüncü ve son turu için kura çekimi Cumartesi günü yapıldı ve Senegal-Mısır eşleşmesi çekildi.

Bu hafta grup etabında elenmeleri sonrasında Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğundan tahttan indirilecek olan Cezayir, şu anda turnuvaya ev sahipliği yapan Kamerun ile oynayacak.

Nijerya, Gana ile karşı karşıya geliyor.

Tunus ise daha önce hiç Dünya Kupası'nda oynamamış, Mali ile eşleşti.

Salah vs Mane

Afrikalı yıldızlar şu anda gezegendeki en iyi oyunculardan ikisi. 2021-22'de 20 Premier Lig maçında Salah 16 gol attı ve dokuz asist sağladı, Mane ise Liverpool için ligde sekiz gol attı.

Ancak bu yıl Dünya Kupası'nda yalnızca bir tanesi boy gösterecek. Mısır - Senegal ve kalan diğer dört play-off maçı 24-29 Mart arasında yapılacak.

İki ayağı kazananlar, 21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Dünya Kupası'na gidecek.

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