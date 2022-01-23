İspanyol futbolununun iki devi Real Madrid ve Barcelona arasında “saldırmazlık anlaşması”

Onlar İspanyol futbolunun ezeli rakipleri. Birbirlerinden korkarlar, acı çekerler ama bazı konularda birbirlerine saygı duyarlar. Real Madrid ve Barcelona veya Florentino Pérez ve Joan Laporta; güçlerini ve varlıklarını, LaLiga yönetimine karşı birlikte kullanmazlarsa mücadeleyi kaybedecekleri konusunda hemfikirler.

Son aylarda iki başkan arasında görüşmeler yapıldı. Bu görüşmelerde, eldeki yasal meseleler hakkında konuşmanın yanı sıra, her iki takımın oyuncularının belirli durumlarında iki taraf adına, yazılı olmayan sözlü bir anlaşmanın bazı satırlarını çizme fırsatı da buldular.

İki lider arasında bir el sıkışma ile imzalanan anlaşmada, diğer takımda geçerli bir sözleşmesi olan oyunculara dokunmamaktan, yani diğer takımı kullanarak sözleşmeleri şişirmemekten bahsediyor. Bir futbolcu sözleşmesini bitirirse, hikaye farklıdır ve her birinin ekonomik ve baştan çıkarıcı gücü zaten burada oynar.

Riyad'daki El Clásico gününde, Real Madrid'in Araújo için sözde bir ilgisi ortaya çıktı. Laporta söylenenleri hatırladı ve tam orada Florentino Pérez, Real Madrid'in Uruguaylı hakkında sahip olduğu iyi düşünceye rağmen reddetti. FIFA'nın bunu yapma zamanı olarak işaretlediği gibi, sözleşmenin son altı ayında olması dışında, yenileme sürecine herhangi bir müdahale olasılığı yoktur.

Transfer konusu

Bir transfer söz konusu olduğunda saygı ve durum oldukça farklıdır ve iki açık hedef vardır. MARCA tarafından bildirildiği üzere; Joan Laporta, Erling Haaland'ın beyaz bir Madrid forması giymesini engelleme konusunda takıntılı. Bu durumda, Norveçli'nin Real Madrid'e gelişi bir gerçeklik haline gelmemesi için her şeyi yapacak.

Diğer vaka ise Palmeiras forması giyen Endric Felipe adındaki şaşırtıcı ve Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk kez forma giyebilecek 15 yaşındaki bir çocuk. Herkesi şaşırtıyor. Infantino'nun kuralı değiştirme arzusuna rağmen oyuncunun yaşı, FIFA yaptırımlarından kaçınmaya davet ediyor.

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