Southampton-Manchester City maçında tansiyon yükseldi: "Grealish tünelde Romeu'yu bekliyordu"

Cumartesi günü Premier Lig'de Southampton'ın Manchester City'yi konuk ettiği mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Böylece son şampiyonun ligdeki 12 maçlık galibiyet serisi noktalanmış oldu.

Ev sahibi ekibin teknik patronu Ralph Hasenhüttl, Jack Grealish ile Oriol Romeu arasında yaşanan gerginliğin son düdükle birlikte soyunma odası koridorlarına kadar taşındığını söyledi.

Southampton, Kyle Walker-Peters'ın golüyle ilk yarıyı önde kaparken, City ikinci 45 dakikada Aymeric Laporte ile skoru eşitledi. Maçın içinde yaşanan bir pozisyon Grealish ile Romeu'yu karşı karşıya getirdi.

Ne söyledi?

Sky Sport'a konuşan Hasenhüttl yaşananları şu şekilde aktardı:

"Ori [Romeu] ile bir tartışma yaşadılar. Grealish sahada olanları konuşmak için tünelde onu bekliyordu."

"Konuştular ve her şey tatlıya bağlandı."

Hasenhüttl beraberliği nasıl değerlendirdi?

Avusturyalı teknik adam, Ekim ayından bu yana puan kaybetmeyen City'ye karşı mücadele etmenin kendisini yorduğunu itiraf etti.

"Yorgunum. Çok iyiler, City inanılmaz bir takım. Pres yapmaya çalıştığınızda daima bir çıkış yolu buluyorlar. Ama şunu söylemeliyim ki savunmada harikaydık."

"Tüm sezonun toplamında yapmadığımız kadar geriye yaslanmak zorunda kaldık. Ceza sahasına hapsolduk, sürekli toplar geldi. Fraser [Forster] müthiş kurtarışlar yaptı."

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"Golü bulduktan sonra oyun bizim için basitleşti. İkinci yarıda iyi fırsatlar yakaladık, [Armando] Broja ile ikinci golü bulabilirdik."

"Harika bir takıma karşı bu sonucu aldığımız için gurur duyuyoruz. Pep bizim gibi takımlara puan kaybetmeyi sevmiyor. İyi iş çıkardık."