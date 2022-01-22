Manchester City’nin yıldızı Kyle Walker: “Premier Lig, Şampiyonlar Ligi’nden daha zor”

Manchester City'nin sağ beki Kyle Walker, Premier Lig'i kazanmanın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktan daha zor olduğuna inanıyor.

31 yaşındaki oyuncu 2017'de City'ye katıldığından beri üç Premier Lig şampiyonluğu kazandı, ancak 2021'de final dışında Avrupa'da başarı elde edemedi.

Ancak İngiliz milli oyuncu, emekli olmadan önce kıtanın önde gelen turnuvasını kazanmaya kararlı.

Kyle Walker ne söyledi?

Manchester City'nin sağ beki talkSPORT'a şunları söyledi:

"Bu kulübün ihtiyacı olan şey bu (Şampiyonlar Ligi). Buraya geldiğimden beri dört yıl boyunca her sezon söylüyoruz. Bu kulübün Manchester United, Liverpool ile rekabet etmesi gerekiyor. Gidip Şampiyonlar Ligi'ni almamız gerekiyor.

"Geçen yıl yakındık. O gün daha iyi bir takım kazandı. Benim dürüst hissim, Premier Lig'in farklı olduğu, sezon boyunca oynadığınız 38 maç daha zor.

"Şampiyonlar Ligi hayalini kurduğumuz bir şey ve umarım bu yıl hayallerimi gerçekleştirebilirim."

Oynamaya daha ne kadar devam etmeyi beklediği sorulduğunda Walker, "Umarım daha nice yıllar. Daha 2024'e kadar kontratım var, bu da beni 34'e götürüyor. Hâlâ zinde hissediyorum, hala hızlı hissediyorum.

Şampiyonlar Ligi'ni istiyorum, kariyerimi Şampiyonlar Ligi olmadan bitirmek istemiyorum.

“Kulüp, geçtiğimiz yıllarda başardıklarımızla bunu hak ediyor. Umarım daha fazla Premier Lig şampiyonluğu elde ederiz.

"Kişisel olarak, mümkün olduğu kadar uzun süre futbol oynamaya devam etmek istiyorum. Bunu daha önce de söyledim, bacaklarım bana durmam gerektiğini söyleyene kadar, sonra duracağım."

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City

Pep Guardiola'nın takımı, Paris Saint-Germain, RB Leipzig ve Club Brugge'un önünde grubunu lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'nin ikinci turundaki yerini aldı.

Son 16 turunda Portekiz ekibi Sporting CP ile karşılaşacaklar ve ilk ayak 15 Şubat'ta Lizbon'da oynanacak.

Rövanş mücadelesi 9 Mart'ta yapılacak.

Daha fazla okuma

Reading U23 takımının menajeri olan Türk teknik direktör Mehmet Ali, Arsenal U23 takımının yardımcı antrenörü oldu

Manchester United menajeri Ralf Rangnick'ten Cristiano Ronaldo'ya: "Hoca olunca beni anlar"

Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'tan itiraf: Süper Lig'in kalitesi ve temposu yetersiz