Premier Lig'de oynanan Brentford-Wolves karşılaşması futbol sahalarında görmeye pek de alışkın olmadığımız ilginç bir duruma sahne oldu.

Sahanın üzerinde uçan drone dikkatleri çekerken, bu durum karşılaşmanın duraklamasına neden oldu. Maçın hakemi tarafından ara verilen karşılaşma 16 dakika sonra yeniden başladı.

Brentford, Wolves maçına kısa bir süreliğine ara verildiği anlar! Stadyum içinde uçurulan Drone maçın durdurulmasına sebep oldu. #PremierLeague #BREWOL pic.twitter.com/vFTLrNTNJx — S Sport (@ssporttr) January 22, 2022

Premier Lig kuralları gereği oyuncuların güvenliğini sağlamak amacıyla sahanın üzerinde drone görüldüğünde karşılaşmanın durması gerekiyor.

İlk yarıda meydana gelen bu olay sonrasında devrenin sonuna 19 dakikalık duraklama eklenirken, drone operatörünün kim olduğu sorusu da büyük bir merak uyandırdı.

Wolves çıkışa geçti

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada üç puanı elde eden taraf 48. dakikada Joao Moutinho ve 78. dakikada Ruben Neves'in kaydettiği gollerle Wolverhampton olurken, ev sahibi Brentford'un tek golünü 71'de Ivan Toney kaydetti.

Brentford bu skorun ardından ligde oynadığı son dört maçta dördüncü yenilgisini alarak kötü gidişini sürdürdü.

Bruno Lage yönetiminde çıktığı son beş maçta 13 puan toplayan Wolverhampton ise çıkışını sürdürdü. 21 maç sonunda 34 puana ulaşan Wolvesi Avrupa kupalarına katılabilmek için gerekli olan beşincilik potasının üç puan gerisinde yer aldı.

Lage'nin takımı ligde gelecek hafta sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

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