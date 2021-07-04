İspanya'nın başarısının ardındaki Beşiktaşlı!

EURO 2020'de İsviçre'yi penaltılarla eleyen İspanya'da eski Beşiktaşlı ismin katkısı dikkat çekiyor.

EURO 2020'nin favorileri arasında yer alan İspanya Milli Takımı bir hayli zorlandığı İsviçre eşleşmesinde tur biletini penaltı vuruşları sonrasında elde ederken karşılaşmaya damga vuran isim kurtardığı penaltı vuruşlarıyla kaleci Unai Simon olmuştu. Tecrübeli kaleci yaptığı açıklamada kaleci antrenörünün önemine dikkat çekti.

İspanya Milli Takımı'nın Luis Enrique yönetiminde yaptığı tüm antrenmanların penaltı vuruşlarıyla noktalandığını belirten Simon, kaleci antrenörü Jose Sambade'nin de İsviçreli oyuncuların penaltı vuruşlarında genellikle tercih ettiği noktaları kendisine ilettiğini söyledi. Bu durum futbolda veri analizinin önemini de ortaya koydu.

Beşiktaş'ta çalışmıştı

Şubat ayından bu yana milli takımın kaleci antrenörlüğü görevini yürüten Sambade, kariyerine 2000 yılında Deportivo'da başlamıştı. 13 yıl boyunca bu takımda görev yapan Sambade, ardından Beşiktaş teknik heyetine katılmıştı. 2016'da Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yapan Sambade, 2017'de ise Fulham'da çalışmaya başlamıştı.

Fulham'daki görevinden ailevi nedenlerden ötürü ayrılan deneyimli antrenör sonrasında Monaco'da çalışırken, son durağı ise ülkesinin milli takımı oldu. Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde kalecilerin gelişiminde önemli bir rol oynayan Sambade, İspanyol kaleci Fabri'nin siyah-beyazlı takıma transferinde önemli rol oynamıştı.

Daha fazla okuma