İsmi Leeds United ile anılan Jesse Marsch: "İşsiz olmaktan keyif alıyorum"

Jesse Marsch, sezon sonunda Leeds patronu Marcelo Bielsa'nın yerini alabileceği yönündeki haberlere güldü.

Eski New York Red Bulls ve Red Bull Salzburg teknik direktörü, mevcut sezonun ortasında RB Leipzig'den ayrıldığından beri işsiz.

Bielsa'nın mevcut sözleşmesi yaz aylarında sona ererken, Marsch'ın adı Elland Road'da potansiyel bir hedef olarak söylentiler arasında dolaşıyor.

Ne söylendi?

Ancak CBS Sports'ta eski Liverpool'lu Jamie Carragher ile konuşan Marsch, Leeds United ile olan iddiaları reddetti.

"Gazeteleri ve Twitter'ı çok okuyorsun Jamie!

Dinle, işsiz olmaktan keyif alıyorum, öyle diyelim. Şu anda biraz boş zamanın tadını çıkarıyorum.”

Marsch'ın kariyeri

Marsch'ın RB Leipzig ile geçirdiği zaman başarılı olmaktan uzak olsa da, yüksek enerjili oyun tarzıyla tanınan saygın bir teknik direktör olarak öne çıkıyor.

Bielsa'nınkinden çok farklı değil, dolayısıyla Leeds United'ın bağlantılı olması şaşırtıcı değil.

Almanya Bundesliga'ya geçmeden önce, Salzburg ile iki lig şampiyonluğu ve bir Avusturya Kupası kazandı.

New York'ta geçirdiği süre boyunca, 2015'te MLS Supporters' Shield ve yılın menajeri ödülünü kazandı.

Bielsa ayrılacak mı?

66 yaşındaki Şilili menajer, bir yıllık uzatmanın son aylarında bulunuyor ve şu ana kadar genelde kısa dönem takımlarda çalıştı.

Bu nedenle, sezon sonunda Elland Road'da devam etmesini sağlayacak herhangi bir ihtimal bulunmuyor.

Bielsa, geçenlerde bir basın toplantısında geleceğinin “şu anda konuşmamız gereken bir konu olmadığını” söyledi.

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