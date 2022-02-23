Neymar, Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transferinden önce Barcelona'ya dönmek için her şeyi denediğini açıkladı.

PSG, 2017'de Barcelona'dan Neymar'ı kadrosuna katmak için 222 milyon euro ödeyerek transfer rekorunu kırdı ve Brezilyalı futbolcunun, Camp Nou'daki son derece başarılı geçen dört yıllık dönemini sonlandırdı.

Neyma;, Messi ve Luis Suarez ile birlikte ölümcül hücum üçlüsünün bir parçasını oluştururken Barcelona’da iki La Liga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Ancak, İspanya’daki performansını bir türlü Parc des Princes'e taşıyamadı.

Ne söylendi?

Neymar, PSG'deki ilk iki sezonunda çok sayıda gol ve asist katkısında bulundu.

Ancak aynı zamanda 2019'daki Fransa Kupası finalinden sonra bir seyirci ile kavgaya karıştı ve taraftarlar Brezilyalı futbolcuya karşı cephe aldı.

Brezilyalı yıldız, PSG’de ciddi sakatlıklar yaşarken disiplinsiz hareketleriyle de tepki topladığı dönemler oldu.

Neymar, aynı yılın yaz transfer döneminde Barcelona’ya geri dönmek konusunda istekliydi, ancak bu anlaşma asla gerçekleşmedi ve o zamandan beri PSG'nin sadık futbolcularından birisi.

Fenomenos podcast’indeki açıklamalarında Neymar, ”Barca'ya dönmeye çalıştım. Her şeyi denedik ama bu mümkün olmadı” dedi.

30 yaşındaki oyuncu şu anda Parc des Princes'ten oldukça memnun ve özellikle Messi ile yeniden bir araya geldikten sonra Barcelona’ya dönmek istemiyor.

Neymar, ağustos ayında PSG'ye bonservissiz olarak katılan Arjantinli süperstar Lionel Messi hakkında ise şöyle konuştu:

“Leo buraya geldiği için çok mutluyum. Yeniden beraber oynama fırsatını elde ettik.

"O benim arkadaşım ve çok iyi anlaşıyoruz."

Neymar ve Messi bu sezon PSG'de nasıl bir performans gösteriyor?

2021-22 sezonunda Neymar sakatlıklardan dolayı yine birçok sorun yaşadı. Sadece 16 maçta forma giyebilen Brezilyalı yıldız, dört gol ve dört asist kaydedebildi.

Kasım ayında ayak bileğinden sakatlanan Neymar, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında sonradan oyuna dahil olarak Mbappe’ye asist yaptı.

Neymar, Real Madrid maçına kadar 2 ay sahalardan uzak kaldı.

Brezilyalı yıldız, daha sonra PSG'nin Ligue 1'de Nantes'a karşı oynadığı maçta forma giydi ve takımının sürpriz bir şekilde 3-1 yenilmesine engel olamadı. 1 penaltı vuruşundan da yararlanamadı.

Messi de sezon başında sakatlık sorunları yaşadı ve sonuç olarak Paris'te şu an için istenilen seviyede değil.

34 yaşındaki oyuncu, şu anda beklenilen performansını gösteremiyor. 22 maçta sadece yedi kez fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, 9 asist yaptı.

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