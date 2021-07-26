Islam Slimani: Sporting Lizbon'a dönmek isterim

Cezayirli oyuncu, geçen sezonun şampiyonu Sporting Lizbon ile Portekiz'de geçirdiği günleri özlüyor.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Islam Slimani, Sporting Lizbon'un maçlarını izlemeye dikkat ettiğini söylüyor.

Sporting Lizbon ile Olympique Lyon dün bir hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Lyon'un 3-2 mağlup olduğu karşılaşmada Slimani bir gol kaydetti.

2013 / 2016 yılları arasında Sporting Lizbon forması giyen Islam Slimani yeniden Alvalade Stadı'ndaydı.

Islam Slimani ne söyledi?

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Slimani, eski kulübünü özlediğini söylüyor:

"Sporting benim evim. Burada olmak her zaman güzel. Taraftarlar yok ama Alvalade benim için hep özel bir stadyum.

Neyi özledim? Her şey! Taraftarlar, kulüp, Portekiz, yemekler, güneş..."

"Geri dönmek mi? Evet bir bakalım. İstiyorum ama... Bence Sporting'in çok iyi bir takımı ve antrenörü var.

Geçen yıl şampiyon oldukları için çok mutluydum. Sporting'in maçlarının yüzde 50'sini izliyorum.

Sonsuza kadar kalbimde olacak, burası benim evim."

Islam Slimani kariyeri

Cezayirli oyuncu, 2013 yılında ülkesinden Avrupa'nın yolunu tuttuğunda ilk durağı Sporting Lizbon olmuştu.

3 sezon Portekiz ekibinin formasını terleten Slimani ardından Leicester City'ye transfer oldu.

İngiliz ekibinde, Newcastle United, Monaco gibi kulüplere kiralanan 33 yaşındaki oyuncu, 2018-19 sezonunda da kiralık olarak Fenerbahçe'ye geldi.

2020-21 sezonunun devre arasında ise Leicester City'den bedelsiz olarak ayrılarak Olympique Lyon'a katıldı.

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