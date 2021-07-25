Sergio Ramos'a beklenmedik düşman

Real Madrid'in eski kaptanı, Paris ekibinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedeflese de beklenmedik bir düşmanla karşı karşıya.

Real Madrid'den ayrılarak Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Sergio Ramos, Şampiyonlar Ligi hedefi için takımın önemli silahını eski kulübüne kaptırmak üzere.

Dünya Kupası sahibi Kylian Mbappe'nin PSG'deki geleceği belirsizliğini koruyor. Fransız ekibiyle sözleşmesinin son yılına giren 22 yaşındaki santrafor takımdan ayrılmayı aklına koydu.

Mbappe kulübe veda ederse Şampiyonlar Ligi projesi için transfer döneminde kadroya önemli isimler kazandıran PSG'de planlar alt üst olacak.

Eski Real Madrid kaptanı Sergio Ramos bu konuya el atmış gibi görünüyor.

Sergio Ramos'tan "Burası Paris" paylaşımı

Sergio Ramos, Kylian Mbappe ile birlikte olduğu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak üstüne "Burası Paris" notunu düştü.

AS'ta yer alan bir makaleye göre; bu pek çok Madridli'nin görmek isteyeceği bir fotoğraf ancak arka planında farklı bir anlam taşıyor.

Mbappe'nin Real Madrid'e imza atması için Ramos'un müttefik olduğu düşünülse de eski Madrid kaptanı ters psikoloji uygulayarak Fransız yıldızı takımda kalmak için ikna etmeye çalışıyor.

Ramos'un Mbappe ile fotoğrafını "Burası Paris" notuyla paylaşmasının sebebi 22 yaşındaki oyuncunun üzerinde baskı oluşturmak.

Eğer Mbappe takımda kalırsa PSG, Şampiyonlar Ligi için daha rekabetçi bir kadroya sahip olacak.

Devler Ligi'nde önemli oyunculara karşı mücadele verecek Ramos ise beşinci Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyor.

Ramos daha önce Neymar'ı Paris ekibine imza atması için ikna etmişti. Şimdi ise Mbappe için harekete geçti.

Kylian Mbappe ne düşünüyor?

PSG, Mbappe'yi bu yıl satmazsa Fransız yıldız gelecek sezon takımdan ücretsiz ayrılabilir.

Mbappe ise bu yıl olmazsa gelecek sezon Real Madrid ile anlaşmakta kararlı.

Sergio Ramos ne söyledi?

AS'a konuşan Ramos'a göre; Real Madrid’de top koşturmak Mbappe’nin kaderinde var. Fakat Ramos, bu kaçınılmaz ayrılık gerçekleşmeden önce Mbappe ile bir süre aynı takımda oynamak istiyor.

“Bana göre büyük yıldızların yolu Real Madrid’e düşmek zorunda. Ama şu anda onu kendi takımımda görmek istiyorum. Kazanmayı arzuluyorum, bunu başarmak için en iyilerin benimle birlikte olması gerek.”

“Ona bazı kişisel tavsiyeler verebilirim, ama bunu birebir görüştüğümüzde yapmayı tercih ederim. Bir PSG oyuncusu olarak kalmasını istiyorum.”

“En iyilerle birlikte oynamayı seviyorum, Mbappe de onlardan biri.”

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