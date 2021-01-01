İskenderunspor Jan Olde Riekerink'e emanet

Galatasaray'ın eski teknik direktörü gelecek sezon Misli.com 3. Lig'de çalışacak.

Misli.com 3. Lig'de mücadele eden İskenderunspor, bir dönem Galatasaray'da altyapı sorumluluğu ve teknik direktörlük görevlerini de yürüten Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink'i CEO olarak futbolun başına getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada 58 yaşındaki futbol adamıyla üç senelik sözleşme imzalandığını belirtildi.

Daha önce 1995-2002 yılları arasında Ajax altyapısında görev yapan Riekerink, 2002-2005 yılları arasında Gent ve FC Emmen takımlarını çalıştırmıştı. 2005-2006 sezonunda yardımcı antrenör olarak Porto'da çalışan deneyimli teknik adam, 2007 yılında ülkesine yeniden Ajax altyapısı için döndü ve 2011'e dek ülkesinde çalıştı.

Galatasaray'da iki kupa kazanmıştı

Çin'in futbola yaptığı yatırım üzerine 2011''de Çin U19 Milli Takımı'nın başına geçen Riekerink, 2015'te Çin U16 Milli Takımı'nın teknik direktörü oldu. 2016'da altyapı sorumlusu olarak Galatasaray'a katılan Riekerink, sarı-kırmızılı takımın kötü gidişi sonrasında teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

Sarı-kırmızılı takımda görev yaptığı kısa sürede Türkiye Kupası ve Süper Kupa gibi başarılar elde eden Riekerink, takımın ligde beklenen başarıyı yakalayamaması üzerine 2016-2017 sezonunda yerini Igor Tudor'a bırakmıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ülkesinde Heerenveen'i çalıştıran Jan Olde Riekerink, son olarak Güney Afrika ekibi Cape Town City'de görev yaptı.

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