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Portman Road
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Çeviri:

Ipswich Town - Sunderland: Premier League maçına kapsamlı ön bakış

Ipswich Town
Sunderland

2026-27 Premier League sezonu başlarken Ipswich Town ile Sunderland maçının kapsamlı ön izlemesi. Taktikler, takım haberleri, transferler ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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Premier Lig - Hafta 1
Portman Road

Ipswich Town ile Sunderland arasındaki maç 22 Ağustos 2026'da EST 10.00'da ve GMT 15.00'te başlayacak.

Ipswich büyük sahneye geri döndü

Ipswich, iki yıl önceki küme düşüşünün ardından Championship'te kendini kanıtlamış oyunculara yöneldiği döneme kıyasla takımı daha dirençli hale getirmek amacıyla 10 yeni transfer için 100 milyon £'dan fazla harcadı. Yazının kaleme alındığı sırada Premier League'de en yüksek dördüncü net harcama rakamına sahipler.

Issa Diop ve Sasa Lukic, Fulham'dan katıldı, Florentino Luís ise merkezi orta saha seçeneklerini güçlendirmek için Burnley'den transfer edildi. Teknik direktör Gary O'Neil, geri dönen yaratıcı orta saha Julio Enciso'ya büyük ölçüde güvenecek. 22 yaşındaki Paraguaylı, Brighton'daki döneminin ardından Tractor Boys'taki ikinci macerası için geri döndü. Ancak Ipswich'in en çok dikkat çeken transferi, Toulouse'dan 24 milyon £ karşılığında gelen Brezilyalı forvet Emerson oldu.

Ipswich Town FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images

Ipswich top kayıplarını zorlamaya çalışacak

Geçen sezon Ipswich, rakibini önde top kaybına zorlayıp bunu değerlendirme konusunda ustaydı. Bu durumların %22,2'sinden şut ürettiler. Bu oran, Championship ortalaması olan %10,4'ün iki katından fazlaydı.

Sunderland artık Premier League'de kalıcı hale geldi

Geçen sezonun dikkat çekici hikâyelerinden biri olan Sunderland, EPL'ye dönüş yaptığı ilk sezonda yedinci sırada bitirdi. Bu, Peter Reid yönetimindeki 1999-2000 sezonundan bu yana en iyi dereceleri oldu. Teknik direktör Régis Le Bris'in fikstüre eklenen Avrupa futbolunun ekstra yükünü nasıl yöneteceğini görmek gerekecek, ancak 53 yıl sonraki ilk kıta macerasına çıkarken bu, sahip olunması güzel bir sorun. Lille'den bedelsiz transferle gelen tecrübeli Belçikalı savunmacı Thomas Meunier, şu ana kadarki tek büyük takviyeleri oldu. Ayrıca Chelsea'nin İsviçreli tecrübeli oyuncuya ilgisine rağmen kaptan ve orta sahanın kilit ismi Granit Xhaka'yı takımda tutmayı başardılar. DR Kongo yıldızı Noah Sadiki, çift pivotta Xhaka'nın yanında görev yapacak.

Sunderland 2025-26 Granit XhakaGetty Images

Kuzeydoğu'nun övünme hakkı

Le Bris'in ekibi, ezeli rakibi Newcastle United'a karşı iki maçı da kazanarak ligde yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Sunderland topsuz oyunda rahat

Sunderland, geçen sezon Premier League'de %44,9 ile en düşük beşinci topa sahip olma ortalamasını yakaladı. Yalnızca küme düşen üç takım ve Everton daha düşük topa sahip olma oranı kaydetti. Bu sezon fikstürlerinde 50'den fazla maç olasılığı bulunduğundan, transfer dönemi kapanmadan önce kadrolarını güçlendirmeleri gerekecek.

Chemsdine TalbiSunderland

Muhtemel 11'ler

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Nunez; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Sunderland (433): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki, Le Fée; Talbi, Brobbey, Angulo.

Brian BrobbeySunderland

Takım haberleri ve kadrolar

Ipswich Town vs Sunderland Muhtemel kadrolar

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Ipswich Town
IPS
Diziliş
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Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Teknik direktör

  • G. O'Neil

Gary O'Neil, Ipswich Premier League açılış maçına hazırlanırken sakatlıkları nedeniyle Azor Matusiwa ve Jack Taylor'dan yararlanamıyor. Şu anda kayıtlı herhangi bir ceza bulunmuyor ve karşılaşma öncesinde doğrulanmış muhtemel bir kadro da açıklanmadı. Güncellemeler başlama saatine yakın eklenecek.

Regis Le Bris de kendi sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya. Omar Alderete ile Nordi Mukiele, Sunderland'de forma giyemeyecek. Bildirilen herhangi bir ceza yok ve Le Bris henüz öngördüğü ilk 11'i doğrulamadı. Maç yaklaştıkça daha fazla takım haberinin gelmesi bekleniyor.

Form durumu

IPS

IPS - Form

OXF
K2-0
WYC
K1-2
LEH
K1-0
RAY
K3-0
FCU
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
SUN

SUN - Form

LIV
K4-2
LEE
K1-0
WRE
K1-0
RCL
K0-2
REN
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Ipswich bu maça hazırlık maçlarındaki son beş karşılaşmasında aldığı üç galibiyet ve iki yenilgiyle geliyor. Son sonuçları, 8 Ağustos'ta Rayo Vallecano karşısında alınan net 3-0'lık galibiyetti; ayın daha erken bölümünde Le Havre'ı da 1-0 mağlup ettiler. İki yenilgi ise kendilerini 2-0 yenen Oxford United ve 2-1 kazanan Osasuna karşısında geldi. Bu beş maçta Ipswich sekiz gol atıp beş gol yedi.

Sunderland da sezon öncesindeki son beş maçında üç galibiyet aldı. Son maçları 8 Ağustos'ta Lens karşısında 2-0'lık galibiyetle sonuçlandı ve sezon öncesinin daha erken bölümünde Wrexham'ı 1-0 yendiler. Yenilgiler Leeds United ve Liverpool'a karşı geldi; Liverpool yenilgisi 4-2 oldu. Sunderland bu beş maçta 10 gol atıp altı gol yedi. Bu da hazırlık programları boyunca istikrarlı olan hücum niyetine işaret ediyor.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Ipswich TownÇizimSunderland
2
1
2
Championship
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
League One
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
League One
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma 13 Ocak 2024'te Championship'te oynandı ve Ipswich Town, Portman Road'da 2-1 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Ipswich, Sunderland'in bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda; bir maç da beraberlikle sonuçlandı. Taraflar son yıllarda Championship ve League One'da karşı karşıya geldi ve Ipswich Championship'teki iki maçı da kazandı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
M.CityM.CityMCI
00000000
16
M. UnitedM. UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

Premier League puan tablosunda Ipswich Town şu anda 12. sırada yer alırken, Sunderland 19. basamakta bulunuyor.

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