Premier Lig - Hafta 3 4 Eyl 2026 - 15:00 Portman Road

Ipswich Town ile Liverpool arasındaki maç 4 Eylül 2026'da EST ile 15.00'te ve GMT ile 20.00'de başlayacak.

Ipswich Town - Liverpool maçı gollü geçmeye aday

Tractor Boys izleyenlere keyif veriyor

Lige yeni yükselen Ipswich Town'ın maçları şimdiden bilet parasının karşılığını verdi. Sunderland karşısında alınan 2-1'lik galibiyetin ve Old Trafford'da Manchester United'a karşı yaşanan 5-2'lik yenilginin ardından, şu ana kadarki iki maçlarında toplam 10 gol çıktı. Hücum en iyi savunma yöntemleri olmayabilir, ancak güçlü Liverpool Portman Road'a geldiğinde Tractor Boys'un geri adım atmasını beklemeyin. Abdul Fatawu, Gary O'Neil'in takımında şu ana kadar üç fırsat yaratıp bir de asist yaparak öne çıkan yaratıcı güçlerden biri oldu. Julio Enciso ise şu ana kadar oynanan iki Premier League maçının ikisinde de asist yaptı.

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Liverpool'un kalesini gole kapatamaması endişe yaratacaktır

Liverpool'un yeni patronu Ander Iraola, takımının şu ana kadarki iki maçında dört gol yemesinin ardından savunmada işleri daha sıkı tutmak isteyecektir. Liverpool, Newcastle deplasmanında 2-2 berabere kaldıktan sonra hafta sonunda Anfield'da Nottingham Forest karşısında da aynı skoru aldı. Liverpool'un iki maçta da geç bulduğu gollerle bir puanı kurtarma becerisi, Forest karşısında vatandaşı Victor Munoz'un kulüpteki ilk golünü attığını gören Iraola için küçük de olsa teselli olacaktır.

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Önemli istatistikler ve sakatlık durumu

Ipswich'in maçlarında çıkan 10 golden daha yüksek toplam gol sayısına yalnızca Chelsea (12) ve Brighton (11) ulaştı.

Geçen sezondan bu yana Liverpool, son sekiz Premier League maçında kalesini gole kapatamadı.

Liverpool, son sekiz EPL maçında 15 gol yedi.

Liverpool'da uzun süreli sakatlıkları bulunan isimler Hugo Ekitike ve Conor Bradley.

Muhtemel 11'ler

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Munoz; Isak.

Takım haberleri ve kadrolar

Gary O'Neil, bu maç öncesinde Azor Matusiwa, Jack Taylor ve Jaden Philogene-Bidace'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak. Ev sahibi ekipte şu anda kayıtlı bir ceza bulunmuyor ve O'Neil muhtemel ilk 11'i doğrulamadı. Başlama vuruşuna yakın güncellemeler eklenecek.

Andoni Iraola, Liverpool cephesinde uzun bir eksik listesiyle karşı karşıya. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Joseph Gomez, Federico Chiesa, Vitezslav Jaros, Stefan Bajcetic ve Giovanni Leoni'nin tamamı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Herhangi bir ceza durumu yok ve Liverpool da henüz öngörülen ilk 11'ini doğrulamadı.

Form durumu

Ipswich bu maça, son beş maçında tüm kulvarlarda aldığı üç galibiyet ve bir yenilgiyle çıkıyor. Takımın son karşılaşması, 30 Ağustos'ta Premier League'de Manchester United'a karşı alınan 5-2'lik yenilgiydi ve bu sonuç art arda gelen üç galibiyetlik seriyi sona erdirdi. O'Neil'in ekibi bu yenilgiden önce Carabao Cup'ta Leicester City'yi 3-1, ligde ise Sunderland'i 2-1 mağlup etti. Son beş maçta ayrıca Union Berlin deplasmanında 4-2'lik galibiyet ve Rayo Vallecano karşısında hazırlık maçında 3-0'lık bir zafer de yer aldı.

Liverpool, son beş maçından bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi çıkardı. Son sonuçları, 29 Ağustos'ta Premier League'de Nottingham Forest deplasmanında alınan 2-2'lik beraberlik oldu. Iraola'nın ekibi ayrıca ligdeki açılış maçında Newcastle United deplasmanında 2-2 berabere kaldı ve sezon öncesi hazırlık maçında Como'yu 2-0 mağlup etti, ancak daha önceki hazırlık karşılaşmalarında Monaco'ya 2-3 kaybetti ve Como ile 0-0 berabere kaldı. Liverpool bu beş maçta altı gol atarken yedi gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 25 Ocak 2025'te oynandı ve Liverpool, Premier League'de Anfield'da Ipswich Town'ı 4-1 mağlup etti. Bundan önce Ipswich, 17 Ağustos 2024'te Portman Road'da Liverpool'u ağırladı ve Liverpool maçı 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Liverpool açık bir üstünlüğe sahip. Merseyside ekibi, Ipswich'in hiç galibiyeti bulunmazken üç kez kazandı, iki maç da berabere bitti ve Premier League'deki son iki karşılaşmada yalnızca bir gol yedi.

Puan durumu

Premier League puan tablosunda Ipswich Town şu anda 12. sırada yer alırken, Liverpool onun bir basamak altında 13. sırada bulunuyor.