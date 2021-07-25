Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katan Inter, bir diğer milli oyuncuyu da transfer etmek istiyor.

Milan’la sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu’nu bedelsiz olarak kadrosuna katan son Serie A şampiyonu Inter, Hakimi’nin yerini de milli oyuncuyla doldurmak istiyor.

Conte’nin üçlü savunma düzeninde yıldızlaşan Achraf Hakimi’yi transfer geliri elde etmek zorunda olduğu için Paris Saint-Germain’e satan Inter, Faslı yıldızın yerine Zeki Çelik’i kadrosuna katmayı hedefliyor.

Neler yaşandı?

İtalyan basınından Tuttomercato’nun haberine göre Inter, Lille ile Ligue 1 şampiyonluğuna ulaşan Zeki Çelik’i kadrosuna katmak istiyor.

Milli oyuncunun üçlü savunmanın kanat bekinde oynayabilmesi de 3-5-2 oynatması beklenen Inter’in yeni teknik direktörü Simone Inzaghi için Zeki Çelik’i daha kıymetli bir hale getiriyor.

Sağ bek transferi yapmak isteyen Inter’in adı geçtiğimiz günlerde Arsenal’den ayrılması gündemde olan Hector Bellerin ile de anılmıştı.

Son Fransa şampiyonu Lille, 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncu için 10 milyon euro değerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Habere göre bir diğer Serie A temsilcisi Fiorentina da milli oyuncuyla ilgileniyor.

Zeki Çelik’in kariyeri

Geride bıraktığımız sezonda tüm beklentileri altüst ederek Ligue 1’i şampiyon tamamlayan Lille kadrosunun önemli parçalarından olan Zeki Çelik, 35 karşılaşmada görev yaparken dört gol üç asistlik bir performansa imza atmıştı.

A Milli Takım’da Şenol Güneş’in de en çok güvendiği isimlerden biri olan Zeki Çelik, milli formayı ise toplamda 23 kez giyerken iki de gol kaydetti.

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