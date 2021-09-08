Euro 2020’de talihsiz bir olay yaşayan Christian Eriksen’in futbola dönüp dönemeyeceği belli oluyor.

Euro 2020’nin grup aşamasında Danimarka’nın Finlandiya ile oynadığı maçta Christian Eriksen, oldukça talihsiz bir an yaşamıştı.

Danimarka’nın turnuvadaki ilk maçında sahaya yığılıp kalan yıldız oyuncu, ani kalp durması yaşamıştı ve sağlık ekibinin müdahaleleriyle hayata döndürülmüştü.

Inter’de forma giyen yıldız oyuncunun futbol oynamaya devam edip etmeyeceği ise henüz netleşmedi.

Eriksen, Inter’de forma giyebilir mi?

Yaşanan olayın ardından kalp pili takılan Eriksen, Serie A yükümlülükleri gereği bu kalp pilinin çıkarılmaması durumunda kariyerine İtalya’da devam edemeyecek.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre kısa süre içerisinde ülkesi Danimarka’ya gidecek olan Eriksen, burada detaylı kontrollerden geçecek.

Yıldız oyuncu, kontrollerinin sonucuna göre bireysel antrenmanlara başlayabilecek.

Eriksen’in kariyeri

Ajax ve Tottenham’da gösterdiği performansla pozisyonun Avrupa’daki en iyi isimlerinden biri olduğunu kanıtlamayı başaran Christian Eriksen, 2019-20 sezonunun devre arasında Inter’e transfer olmuştu.

Her ne kadar ilk etapta Antonio Conte’nin takımında istikrarlı bir role sahip olamasa da, Danimarkalı yıldız oyuncu 2020-21 sezonunun özellikle ikinci devresinde oldukça iyi işler başarmıştı.

Inter’in uzun yıllar aradan sonra kazandığı şampiyonluğunda pay sahibi olan Eriksen, İtalyan ekibinin formasını 60 kez giydi ve 8 de gol kaydetti.

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