Belçikalı golcüden istediği katkıyı alamayan İtalyan ekibi, yıldız oyuncunun bonservisini almayacak.

Serie A’da hedeflediği şampiyonluğun uzağında kalsa da Şampiyonlar Ligi umutlarını sürdüren Inter, yaz transfer döneminde Chelsea’den kiralanan Belçikalı santrfor Romelu Lukaku’nun bonservisini almama kararı aldı. 2021-2022 sezonunun başında Inter’den 122 milyon dolar karşılığında transfer edilen Lukaku’nun bu gelişme üzerine her ne kadar istemese de Chelsea’ye geri döneceği kaydedildi.

Inter’e büyük umutlarla ger dönen ancak Serie A’da penaltıdan olmayan son golünü Ağustos 2022’de sezonun açılış maçında Lecce karşısında atan Lukaku, 24 maçta sadece yedi golde kaldı.

Alternatifler hazır

Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre oyuncunun sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar veren Inter, alternatif arayışlarına da şimdiden başladı.

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı golcü Roberto Firmino ve Borussia Mönchengladbach’ın kontratı sona erecek golcüsü Marcus Thuram ile ilgilenen Inter, bonservisi Arjantin ekibi Boca Juniors’ta bulunmasına rağmen kariyerini kiralık olarak Meksika takımlarından Tigre’de sürdüren Mateo Retegui’yi de gelecek sezonki santrfor rotasyonunun bir parçası haline getirmeyi hedefliyor.