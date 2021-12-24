Carlo Ancelotti, Cristiano Ronaldo'yu geride tuttu: Benzema dünyanın en iyi forveti

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransız golcüyü eski öğrencisinin önüne koyuyor.

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den ayrılışının ardından lider pelerinini sırtına geçiren Karim Benzema kaydettiği gol ve asistlerle takımını taşıyor.

Bu sezon İspanyol deviyle çıktığı 22 karşılaşmada 18 gol, 8 asist kaydeden Fransız yıldız skor tablosuyla şimdiden birçok ismi geride bıraktı.

Carlo Ancelotti ne söyledi?

AS'a konuşan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti takımının baş mimarı Karim Benzema'nın son dönemlerdeki performansıyla eski öğrencisi Ronaldo'nun önünde olduğunu söyledi:

"Bence Benzema bugün dünyanın en iyi forveti. Çünkü oynadığı oyuna yetenek ve skor tutarlılığı katıyor. Cristiano Ronaldo veya Erling Haaland kadar etkili.

Benzema fark yaratan bir oyuncu. Onu daha geçen gün Athletic maçında iki gol ile izledik. Görkemli bir yeteneğe sahip."

Ayrıca Real Madrid yeni stadı için geri sayıma başladı. Yeni Bernabeu, ihtişamlı görüntüsüyle oldukça dikkat çekiyor. Carlo Ancelotti, Mbappe veya Haaland gibi yıldızların bu statta forma giymek isteyeceğini söylüyor:

"Elbette burada oynamak isteyecekler. Bu takımın geleceği şimdiden yazılmış durumda.

Oyuncuların ne karar vereceklerini bilmiyorum.

Ancak Real Madrid'in geleceği şu anki yetenekler ve gelecek olan diğer gençlerle yazılmış durumda. Madrid'in uzun süre zirvede mücadele edeceğinden şüphe yok."

Real Madrid'i ne bekliyor?

La Liga tablosunun birinci sırasında yer alan Real Madrid, bir maç fazlasıya 46 puana sahip ve ikinci sıradaki takipçisi Sevilla'nın 8 puan önünde.

İspanyol devi ligde 2 Ocak'ta Getafe ve 8 Ocak'ta Valencia ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 eleme turunda 15 Ocak'ta Paris Saint-Germain'e konuk olacak.