Serie A - Hafta 1 22 Ağu 2026 - 12:30 Giuseppe Meazza

Inter ile Monza arasındaki maç, 22 Ağustos 2026'da EST 12.30 ve GMT 17.30'da başlayacak.

2026-27 Serie A başlarken Inter - Monza

Inter, Serie A şampiyonluk unvanını San Siro'da, son olarak bu ikonik statta aldığı yenilgiyle en üst seviyedeki serüveni sona eren yeni yükselen Monza karşısında savunmaya başlayacak.

Inter, geçen sezon 21. Serie A şampiyonluğunu 11 puan farkla net bir şekilde kazandı; en fazla gol atan takım oldu (89) ve ortaklaşa en az gol yiyen dördüncü takım olarak sezonu tamamladı (35). Teknik direktörlükteki ilk sezonunda Cristian Chivu, kulüpteki ilk yılında Scudetto kazanan yalnızca beşinci teknik adam oldu. Inter, 2009-10'dan bu yana üst üste lig şampiyonluğu kazanamadı. Denzel Dumfries önemli ayrılıklar arasında yer alırken, savunma hattını güçlendirmek için İngiliz savunmacı ikili John Stones ile Djed Spence kadroya katıldı.

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Monza, Serie B yükselme play-off'ları üzerinden bir yıllık aranın ardından en üst lige döndü; finalde toplamda 2-2 berabere kaldıktan sonra ligi daha üst sırada bitirdiği için terfi aldı. Yeni teknik direktör Ivan Jurić, geçen cuma Coppa Italia'da alt lig ekibi Avellino'ya karşı alınan 2-0'lık galibiyette takımının tur atlamasını sağladı, ancak Monza'nın Serie A sezonuna başlangıcı daha zorlu olamazdı çünkü son şampiyona konuk olacak. Takımın en üst ligdeki son maçı San Siro'da Milan'a karşı 2-0'lık yenilgiydi. Biancorossi, 2024-25 sezonu puan tablosunu 18 puanla son sırada tamamladı. Bu kez ligde kalmak istiyorsa bunun üzerine çıkması şart.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık durumu

Inter'de önemli bir sakatlık sorunu yok, Monza'da ise Matteo Pessina dizindeki bir sorun nedeniyle en az dört ay sahalardan uzak kalacak.

Monza, son sekiz deplasman resmi maçının altısında 2 veya daha fazla gol attı.

Lautaro Martinez, Monza'ya karşı son iki H2H maçında gol atamadı, ancak öncesinde rakibine karşı dört maçta beş gol kaydetmişti.

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Takım haberleri ve kadrolar

Inter, cezalı olan Henrikh Mkhitaryan'dan yoksun şekilde açılış maçına çıkacak. Cristian Chivu'nun muhtemel ilk 11'i bu aşamada netleşmiş değil ve sakatlık nedeniyle eksik oyuncu listelenmedi. Maç saatine yaklaşıldıkça kadroyla ilgili yeni güncellemeler eklenecek.

Monza için mevcut verilerde cezalı ya da sakat oyuncu görünmüyor. Ivan Juric, takımının Serie A'ya dönüşü öncesinde tam kadroya sahip, ancak doğrulanmış ilk 11 henüz açıklanmadı.

Form durumu

Inter'in son beş sonucu hem sezon öncesi hazırlık maçlarını hem de bir önceki sezonun son haftalarını kapsıyor. Bu süreçte üç galibiyet, bir beraberlik ve bir beraberlik aldılar; dokuz gol atıp yedi gol yediler. Son maçlarında sezon öncesinde Juventus'u 2-1 yendiler, ayrıca Manchester City'yi mağlup etmeden önce AC Milan ile 1-1 berabere kaldılar. Son resmi maç sonuçları ise mayısta Serie A'da Bologna ile 3-3 berabere kalmalarıydı.

Monza'nın son beş maçı daha karmaşık bir tablo ortaya koyuyor. Takım iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı; 10 gol atıp 10 gol yedi. Son karşılaşmaları hazırlık maçında Calcio Padova karşısında 3-3 sona erdi ve sezon öncesindeki en iyi sonuçlarını Milan Futuro karşısında 4-2 kazanarak elde ettiler. Son resmi maçlarında ise mayısta Serie B'de Catanzaro'ya 2-0 mağlup oldular.

İkili rekabette geçmiş maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma Ağustos 2025'te sezon öncesi bir hazırlık maçında oynandı ve Monza'nın kağıt üzerinde ev sahibi olduğu mücadele 2-2 sona erdi. Ondan önce Inter, Mart 2025'te Giuseppe Meazza'da oynanan bir Serie A maçında Monza'yı 3-2 mağlup etti. Tüm kulvarlarda son beş karşılaşmada Inter iki kez kazandı, Monza hiç kazanamadı ve iki maç berabere bitti; ekipler ayrıca Eylül 2024'te Serie A'da 1-1 berabere kaldı.