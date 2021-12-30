Inter, Mönchengladbach'ın yıldızı Ginter'i transfer etmeye çok yakın

Matthias Ginter, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sezon sonunda Borussia Mönchengladbach'tan ayrılacağını duyurmuştu.

Bu haber Ginter'i renklerine bağlamak isteyen çok sayıda kulübü harekete geçirirken, Serie A'nın son şampiyonu Inter transferde bir adım önde.

2014 Dünya Kupası'nı kaldıran Almanya kadrosunda da yer alan 27 yaşındaki Ginter, beş yıldır Mönchengladbach formasıyla sergilediği performansla ülkenin en iyi savunma oyuncuları arasında anılıyor.

Ne söyledi?

Sözleşme yenilemeyeceğini açıklayan Ginter, ayrılık mesajında kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

"Bir dizi görüşmenin ardından bu yaz sona erecek olan kontratımı yenilememe kararı aldım."

"Borussia Mönchengladbach'ta beş harika yıl geçirdim, bu adımı atmak benim için çok zor oldu."

"Ama hem bireysel, hem de profesyonel gelişimim için kariyerimi farklı bir yola sokmaya karar verdim. Borussia'ya çok şey borçluyum, kulüp ve taraftarlar daima kalbimde olacak."

Inter son aşamaya geldi

Ginter geleceğiyle ilgili kararını kısa süre önce açıkladı, ama Avrupa'nın önde gelen kulüpleri başarılı savunmacıyı kadrolarına katabilmek için hemen harekete geçti.

Bu kulüpler arasında Bundesliga'nın zirvesinde yer alan Bayern Münih de var. Fakat Ginter şu an için Inter'e imza atmaya daha yakın.

Edinilen bilgilere göre, Milano ekibiyle Ginter'in temsilcileri arasındaki görüşmeler Kasım ayından bu yana devam ediyor. Inter, Ginter'i sezon sonunda bedelsiz şekilde transfer etmeyi hedefliyor.

İtalyan ekibi makul bir bonservisle transferi Ocak ayında bitirmeye sıcak baksa da, ligde zorlu günler geçiren Gladbach, düşme hattından uzak kalabilmek adına sezon içinde kilit isimlerini kaybetmek istemiyor.

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