Barcelona; Alvaro Morata için Juventus'a Memphis Depay'ı vermeye hazır

GOAL’ün edindiği bilgiye göre; Barcelona, Alvaro Morata'nın çevresiyle temasa geçti ve ispanyol forvetin Juventus’taki kiralık kontratını üstlenmek istiyor. Barca, Morata’yı takıma dahil etmek için Memphis Depay’ı Serie A ekibine vermeye sıcak bakıyor.

Morata’nın, Juventus’taki sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve İtalyan ekibi; İspanyol forvetin Atletico Madrid’de olan bonservisini 35 milyon euro karşılığında almaya niyetli değil.

Barcelona’nın yeni hocası Xavi, tanıdığı bir oyuncu olan Alvaro Morata’yı takımında görmek istiyor. Ancak Juventus, Hollandalı futbolcu Depay’ı almak konusunda henüz ikna olmadı.

Durum nedir?

Barça yönetimi, Juventus forması giyen Morata’nın yeniden ülkesine dönmeye sıcak bakıp bakmadığını sordu ve İspanyol futbolcunun temsilcileriyle temasa geçti.

Ronald Koeman'ın yerine geçen Xavi, Barcelona’nın çehresini değiştirmek istiyor. Bu nedenle, tanıdığı bir forvet oyuncusuyla anlaşarak geçiş dönemini daha kolay bir şekilde atlatmayı planlıyor. Morata ise bu planlamanın ayrılmaz bir parçası olarak göze çarpıyor.

Morata’yı ikna edebileceğini düşünen Barça yönetimi, aynı zamanda Hollandalı futbolcusu Depay’ı da takımdan göndermek için çalışmalarını sürdürüyor. İspanyol ekibi, Depay’ı pazarlık konusunda bir koz olarak kullanmayı amaçlıyor.

Juve, takasa sıcak bakıyor mu?

İtalyan ekibi, Hollandalı futbolcu Memphis Depay’ın aralık ayının başından beri sakat olmasından dolayı tedirginlik yaşıyor. Juventus; Depay’ın, fiziksel durumundan dolayı bu transfer konusunda çekimser davranabilir.

Ayrıca Morata’nın 2023'e kadar Atletico ile sözleşmesi var. Yani Barça’nın, Morata’nın transferi konusunda Diego Simeone'nin ekibiyle de anlaşmaya varması gerekecek.

Morata’nın, bonservisinin Atletico Madrid’de olması bu transferin gerçekleşmesini zorlaştırırken Barcelona'nın, İspanyol oyuncu için ısrarcı olacağı belirtiliyor.

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