Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'dan veda gibi sözler

Dünyanın en çok rağbet gören futbol yeteneklerinden biri olan Erling Haaland'ın geleceği merakla bekleniyor.

Norveçli yıldız, gelecek yıl nerede oynayacak?

15 Aralık'ta, Greuther Fürth'e karşı alınan 3-0'lık galibiyette iki gol atan Haaland, maçın ardından tüm sahayı gezerek Borussia Dortmund taraftarlarını selamlamıştı. Yıldız oyuncunun bu davranışı Signal Iduna Park'a bir veda olarak yorumlanmıştı.

Norveçli santrfor perşembe günü paylaştığı Instagram hikâyesiyle de bu dedikoduları körüklemeye devam etti.

Haaland ne yazdı?

Borussia Dortmund'un golcüsü, Instagram hesabından hikâye paylaştı ve takımla sahaya çıktığı iki fotoğraf koyarak üzerine şunları yazdı:

"Önümüzdeki altı ay, benim en iyi altı ayım olacak."

Haaland'ın sözleri kulağa bir veda gibi geliyor.

Oyuncunun popüler menajeri Mino Raiola ise birkaç gün önce Haaland'ın geleceğiyle ilgili henüz bir karar vermediğini açıklamıştı.

Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim ise Real Madrid'in, Haaland ile yakından ilgilenen kulüpler arasında olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

"Kesin olarak bildiğim tek şey Real Madrid'in onunla çok ilgilendiği. Manchester City de Norveçli golcüyle ilgileniyor, ancak görünüşe göre onlar sonunda Harry Kane'i seçecekler."

Her ne olursa olsun, Haaland'ın son davranışları geleceğinin Borussia Dortmund'dan uzakta olduğunu gösteriyor.

O da tıpkı Kylian Mbappe gibi kulüpteki son aylarında takımı için elinden geleni yapmaya kararlı görünüyor.

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