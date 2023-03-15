Serie A takımlarından Inter’in CEO’su Giuseppe Marotta, yaz transfer döneminde Chelsea’den kiralanan Belçikalı golcü Romelu Lukaku’nun bonservisini almayacaklarını açıkladı.
Inter’in Porto’yu Şampiyonlar Ligi’nden elediği karşılaşmanın ardından konuşan Marotta, Lukaku’nun ve takımın geleceğine dair samimi açıklamaların altına imza attı.
Marotta ne söyledi? 📢
“Lukaku’nun kiralık sözleşmesi bir yıllıktı.
Bu yüzden burada olduğu sürece ne kadar iyi oynarsa oynasın, takvimler 30 Haziran’a geldiğinde bir Chelsea oyuncusu olacak.
Bizim için eşi benzeri olmayan bir sezon oldu. Dünya Kupası tüm kulüpleri sıkıntıya soktu. Lukaku buna bir örnek.
Brozovic Dünya Kupası’ndan döndüğünden beri bizim tanıdığımız Brozovic değil. Lukaku hala en iyi performanslarını sahaya yansıtacak kondisyona sahip değil”
💰 Inter 2020-2021 sezonunda Antonio Conte yönetiminde şampiyonluğa ulaşırken, Lautaro Martinez ile kurduğu ortaklıkla takımını zafere taşıyan Lukaku, sezon sonunda 98 milyon sterlin karşılığında eski takımı Chelsea’ye dönmüştü.
5️⃣ Premier Lig’in temposuna ayak uydurmakta zorlanan Lukaku yaz aylarında yeniden Chelsea’ye dönerken, 17 maçta beş golde kaldı.