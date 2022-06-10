Juventus'tan ayrılan Dybala'nın kısa bir süre içerisinde Inter'e imza atması bekleniyor.

Inter Futbol Direktörü Giuseppe Marotta, Paulo Dybala'nın Inter'e transfer olacağı yönündeki iddiaları değerlendirdi. Teknik Direktörleri Simone Inzaghi'ye mümkün olan en iyi takımı kurmak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden İtalyan futbol adamı söylentileri yalanlamadı ve Dybala'nın Inter'e katılacağı imasında bulundu.

Ne söylendi?

"Dybala için herhangi bir şey söyleyemem ancak taraftarlarımız şunu bilsin ki Inter'in hak ettiği rekabetçi takımı kurmaya çalışıyoruz. Her şeyi Haziran ayı içerisinde tamamlamak istiyoruz çünkü lige hazır bir şekilde girmek istiyoruz. Sürdürülebilir bir yapı için uğraşıyoruz ve bu doğrultuda Inzaghi'ye kurabildiğimiz en iyi kadroyu teslim etmeliyiz."

Katar'da forma giyecek

Daha önce Juventus'ta görev yapan ve Dybala'nın Palermo'dan Juventus'a transferinde de başrolü oynayan Marotta, geçtiğimiz günlerde de Dybala'nın Inter'e transfer olmasını arzuladıklarını açıklamıştı. Juve ile kontratını yenilemeyen ve serbest oyuncu statüsüne kavuşan Dybala, bu sezon ligde 29 maçta oynarken, 10 gol atmıştı.

Serie A'da oynadığı dokuz sezonda rakip fileleri 98 kez havalandıran 28 yaşındaki oyuncu, Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alıyor. Arjantin'de son dönemde ilk 11'de düşünülmese de Katar kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılan Dybala, Dünya Kupası öncesinde sezona formda bir şekilde girmeyi ve Katar'da formayı kapmayı hedefliyor.

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