Serie A'da yeniden zirveye çıkmak isteyen Inter, eski golcüsünü geri getirmek için çalışmalara başladı.

Serie A'da Antonio Conte yönetiminde elde ettiği şampiyonluğun ardından finansal problemler nedeniyle İtalyan teknik direktörün yanı sıra Romelu Lukaku ve Achraf Hakimi gibi yıldızlarını kaybeden ve sezonu ikinci sırada tamamlayan Inter, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan ekibinin listesinin ilk sırasında Lukaku yer alıyor.

115 milyon euro karşılığında transfer olduğu Chelsea'de beklediği ortamı bulamayan ve Thomas Tuchel tarafından birçok kez kulübede oturtulan Belçikalı golcü için 10 milyon euro'luk kiralama bedeli öneren Inter, 15 milyon isteyen Londra ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor. Juventus'tan ayrılan Paulo Dybala'yı da isteyen Inter, hücum hattını yenilemeyi planlıyor.

Uzlaşma bekleniyor

Chelsea'de hayal kırıklığı yaşadığı ve 13 golde kaldığı bir sezonun ardından takımdan ayrılmak isteyen ve yeniden Inter'de oynamayı arzulayan Lukaku da bu transfer için oldukça istekli görünüyor. İki taraf arasındaki görüşmeler sürerken, tarafların önümüzdeki günlerde uzlaşması ve Lukaku'nun yeni sezonda yeniden Serie A'da forma giymesi bekleniyor.

Inter formasıyla iki sezonda 95 maça çıkan Lukaku bu karşılaşmalarda 86 gol atarken, kariyerinin en iyi dönemini geçirmişti. Daha önce Manchester United ve Everton gibi takımların da formasını giyen Lukaku'nun babası Roger Lukaku da bir dönem Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de boy gösterirken, yıldız ismin çocukluğunun bir dönemi Ankara'da geçmişti.

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