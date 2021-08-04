Sergio Agüero'nun Barcelona'ya transferinde 500.000 euro'luk ödülü

Arjantinli yıldız, Barcelona'ya transferini vakit kaybetmeden lüks bir araçla taçlandırdı.

Kariyerinin 20. yılına giren Sergio Agüero, Barcelona antrenmanlarına katılmadan önce kendine bir hediye almak istedi.

Manchester City'deki 10 yıllık hikayesine son veren Arjantinli yıldız, La Liga'ya geri döndü ve Barcelona'ya imza attı.

Katalan devi ile iki yıllık sözleşme imzalayan ve serbest kalma maddesi 100 milyon euro olan Agüero, Barça'dan yıllık 5 milyon euro kazanacak.

Yeni sezonda hem Şampiyonlar Ligi hem de La Liga umutları olan Barcelona'da ise Ronald Koeman yönetiminde çalışmalar başladı.

Ülkesi Arjantin ile Copa America'da zafere ulaşan Agüero da Mikonos tatilinin ardından üç gün önce Barselona'ya gitti.

500.000 euro'luk Ferrari

Manchester City'nin eski yıldızı kariyerinin 20. yılını ve Barcelona transferini bir araba ile taçlandırmak istedi.

Agüero, kendine, seri üretim bir otomobil tarafından kaydedilen en hızlı tur zamanına imza atan Ferrari SF90 Stradale satın aldı.

Kırmızı renkteki otomobilin fiyatı yaklaşık olarak 500.000 euro.

Kun Agüero has acquired a Ferrari SF90 Stradale. The Argentine forward is wasting no time in Barcelona. [@BlazquezFont] pic.twitter.com/wGwWrrFy4y — barcacentre (@barcacentre) August 2, 2021

İlk seri üretim şarj edilebilir hibrit elektrikli araç (PHEV) olan Ferrari SF90 Stradale, 3 bin 925 metrelik Indianapolis Motor Speedway yarış pistini 1:29.625'lik sürede tamamlayarak seri üretim bir otomobil tarafından kaydedilen en hızlı tur zamanını kaydetti.

Bu süreye ise 281 km/s maksimum hızla ulaştı.

Ferrari SF90 Stradale'ın Türkiye'deki satış fiyatı ise 12.8 milyon TL.

Sergio Agüero: O aracı neden aldım?

Sergio Agüero daha önce verdiği bir röportajında; Lamborghini Aventador aldığı için pişmanlığını dile getirmişti:

"2014'te bir Lamborghini Aventador için bir buçuk milyon dolar ödedim. Kahretsin.

Onu ne için aldığımı bilmiyorum. Altı yılda yaklaşık 1.200 km yapmış olmalı.

Çok az kullandım. İki yıl boyunca onu neden aldım diye düşündüm."

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