Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, maaşının miktarının sızdırılmasıyla alay ederek yüksek bir ücret aldığını doğruladı, ancak bunun kamuoyu önünde tartışılacak bir konu olmaması gerektiğini söyledi.

Fransız “L’Équipe” gazetesi, Enrique’nin Fransa Ligi’nin en çok kazanan teknik direktörü olduğunu ve aylık 1 milyon avro aldığına işaret etti. Enrique, en yakın takipçileri Paulo Fonseca’yı (Lyon ile 350 bin avro) ve Habib Beye’yi (Marsilya ile 230 bin avro) büyük farkla geride bırakıyor.

Bu konuyla ilgili soru üzerine İspanyol teknik adam yüksek bir maaş aldığını inkâr etmedi, ancak bunun soyunma odasını etkileyebileceğini düşünenlere şaşırdığını belirtti.

Bugün perşembe günü düzenlenen basın toplantısında alaycı bir şekilde “Oyuncuların maaşımla ilgilendiğini mi düşünüyorsunuz?” dedi.

“Bence bu konudan bahsetmek yersiz. Evet, dünyada en çok kazanan teknik direktörlerden biriyim… Bu da benim için iyi bir şey” diye ekledi.

Enrique, 2023’te Paris’e gelişinden bu yana, 2027’de sona erecek mevcut sözleşmesini, takımla yaptığı büyük işe uygun şekilde maaşında önemli bir artışla uzatabilir.

İspanya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü, kulüple 10 kupa kazanmayı başardı; bunların arasında 2025’te tarihi bir altılı (sextuple) ve kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yer alıyor.

“L’Équipe”e göre, yeni sözleşmesinde maaşı yıllık 20 milyon avroya kadar çıkabilir; bu da onu dünya çapında en yüksek ücret alanlar arasına sokar. Listenin başında Diego Simeone (Atletico Madrid ile 29,8 milyon avro), Simone Inzaghi (Al Hilal ile 25,1 milyon avro) ve Pep Guardiola (Manchester City ile 23,8 milyon avro) bulunuyor.

Milli ara sonrasında Paris Saint-Germain, yarın cuma günü Toulouse ile karşılaşarak sahalara dönüyor; ardından 6 haftada 6 maçlık yoğun bir fikstür ve Şampiyonlar Ligi’nde çifte hedefi var.

Takım ayrıca salı günü Liverpool’u ağırlayacak; 6 gün sonra İngiltere’de rövanş maçı oynanacak.