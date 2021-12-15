Barcelona'nın yıldız futbolcusu Sergio Agüero, sağlık sorunları nedeniyle futbolu bıraktığını açıklarken Lionel Messi, sosyal medya hesabından Arjantin Milli Takımı'ndan yakın arkadaşına destek veren bir mesaj yayımladı.

Arjantinli yıldız Sergio Agüero’nun, yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle futbolu bırakma kararı alması sevenlerini üzdü.

Birçok futbolcu ve teknik direktör Agüero’ya destek mesajları atarken bunların içinden en dikkat çekeni Arjantin Milli Takımı’ndan arkadaşı Lionel Messi’den geldi.

Agüero’yu çok sevdiğini ve saha dışındaki arkadaşlıklarının her zaman devam edeceğini belirten Messi, milli takımda beraber geçirdiği günleri özleyeceğini ifade etti.

Ne söylendi?

Arjantinli yıldız Lionel Messi, instagram hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Adeta tüm kariyerimiz birlikteydi Kun. Beraber, harika anlar yaşadık. İyi ve kötü zamanlarımız oldu, ama bu anların hepsi bizi birbirimize daha fazla yaklaştırdı ve arkadaşlığımızı büyüttü.

“Dostluğumuzu, saha dışında da büyütmeye devam edeceğiz. Sağlık sorunların nedeniyle çok sevdiğin futbolu bırakman beni çok üzüyor, ama mutlu olmaya devam edeceksin çünkü seni seven insanlar hep yanında olacak.

“Şimdi, senin için yeni bir dönem başlıyor ve bu yeni hayatında sana iyi dileklerimi sunuyorum. Seni çok seviyorum dostum.

Sahada seninle olduğumuz anları ve milli takımda beraber geçirdiğimiz zamanı çok özleyeceğim.”

Yaz transfer döneminde Manchester City’den ayrılarak Barcelona’ya transfer olan Sergio Agüero, milli takımdan arkadaşı Lionel Messi ile futbol oynamanın hayalini kuruyordu.

Barcelona’nın Lionel Messi ile yollarını ayırmasının ardından Agüero, milli takımdan çok sevdiği arkadaşı ile aynı kulüp takımında futbol oynama hayalini gerçekleştiremedi.

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