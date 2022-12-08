İngiltere'nin eski yıldızı Terry, Jose Mourinho'nun Chelsea'de oyuncularına öğrettiği avantaj kuralını açıkladı

İngiltere'nin eski stoperi John Terry, Jose Mourinho'nun avantaj elde etmek için Chelsea'de oyuncularına öğrettiği kuralı açıkladı.

Mourinho iki stoperine de sakatlık rolü yapmalarını söyledi

Hakemler böylece onları saha kenarına alamayacaktı

John Terry, Portekizli teknik direktörün bu kuralını "inanılmaz" olarak niteliyor

NE OLDU? John Terry, Jose Mourinho'nun 1-0 önde oldukları maçlarda oyuncularına koyduğu kuralı açıkladı. Stamford Bridge'de Mourinho ile çalışan Chelsea'nin eski kaptanı, hakemleri oyalamak ve zaman geçirmek için o dönem Portekizlinin kendilerini uyardığını söylüyor.

NE SÖYLENDİ? beIN Sports'a konuşan John Terry şunları söyledi: "Hatırlıyorum, kural şuydu: Eğer 1-0 öndeysek ve top ceza sahasına girerse iki defans oyuncusu çarpışıp yere düşecekti. İki savumacı da sakatlandığı için hakemler sizi saha kenarına alamayacaktı. Mourinho maçların son 10-15 dakikası için bana ve Gary Cahill'e şunları söylüyordu: 'Top ceza sahasına geldiğinde ikiniz de yerde olduğunuzdan emin olun. Birbirinize çarpın ve yere yığılın. Böylece saha kenarına alınmazsınız' Böyle bir kuralı daha önce hiç duymamıştık."

"Maçların son dakikalarında top geliyordu, Gary kafayla uzaklaştırıp yere düşüyordu ve ben de 'Yerde yatsam iyi olur' diye düşünüyordum. Hakem gelip 'Siz ikiniz saha kenarına gidin' derdi. Ben de 'Hayır kural böyle değil, yan hakeme sor' derdim. Mourinho bu tarz küçük farklarda öndeydi. İyi menajerler bu tarz durumları hemen fark eder. İnanılmazdı."

BÜYÜK RESİM: John Terry, 2017'de Chelsea'den ayrılırken arkasında beş Premier Lig, beş FA Cup ve bir Şampiyonlar Ligi zaferi bıraktı. Bu kupaların büyük bir kısmını şu anda Roma'yı çalıştıran Jose Mourinho ile birlikte kazandı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

TERRY İÇİN SIRADA NE VAR? İngiltere ve Chelsea'nin eski yıldızı, Dünya Kupası yorumları yaparken Üç Aslan'ın 10 Aralık'ta Fransa ile oynayacağı çeyrek final mücadelesini bekliyor.

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