Cristiano Ronaldo krizi devam ediyor: Portekiz kampında diğer yedeklerle antrenmana çıkmadı

Cristiano Ronaldo'nun İsviçre'yi mağlup ettikleri Dünya Kupası maçının ardından Portekiz'in diğer yedekleriyle antrenmana çıkmadığı iddia edildi.

Cristiano Ronaldo, İsviçre maçına yedek başladı

Çarşamba günü diğer yedeklerle birlikte antrenman yapması gerekiyordu

Ancak spor salonunda çalışmayı tercih ederek sürpriz yaptı

NE OLDU? Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'ndaki Güney Kore maçında oyundan alınırken mutlu değil gibi görünüyordu. Ardından İsviçre karşılaşmasına yedek kulübesinde başlarken Portekiz 6-1 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Cristiano Ronaldo'nun bu maça yedek başlamasına sevgilisi Georgina Rodriguez sitem etti. Marca'ya göre, Portekiz'de tartışma devam ediyor.

NE SÖYLENDİ? Marca'ya göre, Cristiano Ronaldo'nun İsviçre maçının ardından Çarşamba günü diğer yedeklerle birlikte antrenman yapması bekleniyordu. Ancak 37 yaşındaki yıldız, antrenmana katılmayarak spor salonunda çalışmayı seçti. Bu kararı Portekiz kampını şaşırttı.

GEORGINA RODRIGUEZ NE SÖYLEDİ? Georgina Rodriguez kişisel Instagram hesabından şunları söyledi: "Tebrikler Portekiz. 11 oyuncu marşı söylerken tüm gözler onların üzerindeydi. Dünyanın en iyi oyuncusunu 90 dakika boyunca zevkle izleyememek ne yazık! Taraftarlar seni istedi ve adını haykırmaktan vazgeçmediler. Umarım Tanrı ve sevgili dostun Fernando Santos el ele vermeye devam eder ve bizi bir gece daha heyecanlandırırlar."

PORTEKİZ İÇİN SIRADA NE VAR? Fernando Santos'un öğrencileri, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde 10 Aralık'ta Fas ile karşılaşacak.

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