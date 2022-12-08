Süper Lig'in eski gol kralı Diagne'den Galatasaray'ın golcüsü Icardi'ye: "İlk 3'te bile değil!"

Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Mbaye Diagne, Sarı-kırmızılıların yeni golcüsü Mauro Icardi'yi ilk üçüne yazmıyor.

Diagne'ye göre Türkiye'de en iyi forvet Gomis

Icardi'nin ilk 3'te bile olmadığını söylüyor

Gol atamadığını iddia ediyor

NE OLDU? Mbaye Diagne, Kasımpaşa'dan transfer olduğu Galatasaray'da 2018-19 sezonunda Süper Lig Gol Kralı olmuştu. Şimdi Fatih Karagümrük forması giyen oyuncu, bu sezon 14 maçta 8 gol, 2 asist kaydetti. Mbaye Diagne, Galatasaray'ın yeni golcüsü Mauro Icardi'yi Gomis kadar iyi bir golcü olarak görmüyor.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'e konuşan Mbaye Diagne şunları söyledi: "Türkiye'de 1 numara Gomis'tir. 37 yaşında ve hala goller atıyor. Gerçeği söylemek gerekirse burası hiç kolay bir lig değil. Burada goller atabilmek gerçekten zor. Gomis ise halen bunu başarıyor."

"Icardi iyi bir isim ama önce Gomis'in yaptıklarını yapmalı, yani gol atmalı. Türkiye'de çok iyi golcüler var ve Icardi bence ilk 3'te bile değil. Asıl yapması gereken işi, yani goller atmayı başardığında onun için de aynı şeyleri söyleyebilirim ama şu an bana göre sadece iyi bir isim."

MAURO ICARDI BU SEZON NE YAPTI? 2022-23 sezonunda PSG'den Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, 6 maçta 4 gol, 3 asistlik performans kaydetti. Arjantin formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda ise yer alamadı.