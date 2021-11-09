Manolis Siopis: Trabzonlular da biz Yunanlar gibi; çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız

Bordo mavili ekibin bu yaz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Manolis Siopis, kulüp dergisine bir röportaj verdi.

Bu sezon Süper Lig’de 12 maçta görev yapan 27 yaşındaki Yunan oyuncu, 2019’da transfer olduğu Alanyaspor’da iki sezon forma giymişti.

Ne söyledi?

Türkiye’ye gelmeden önce bazı önyargıları bulunduğunu gizlemeyen Siopis, ülkemizde geçirdiği süre boyunca taraftarlardan gördüğü sevgiyle fikrinin tamamen değiştiğini söyledi.

“Bana hep önyargıyla karışık yorumlar yapıyorlardı. Ancak; Türkiye’ye geldiğimde fark ettim ki aslında çok fazla benziyoruz. Hatta aynıyız bile diyebilirim.”

“Sezon başında Trabzon’a geldiğimde ise bunun kat kat fazlasını gördüm. Çünkü tamamen aynıyız. Trabzonlular da bizim gibi, Yunanlar gibi. Çok hareketli, çok enerjik ve çok çılgınız.”

Taraftarın sevgisini ilk maçtan hissetti

“Trabzon’a geldiğim ve ilk maçımı oynadığım günden itibaren sevgi, samimiyet ve sıcaklığı en derinden hissettim. Yanlış hatırlamıyorsam Sivasspor maçıydı. Müsabakanın 75’inci dakikasında oyuna girdiğimde ve topu ayağıma aldığımda tribünlerde o sıcak samimiyeti hissettim.”

“Benim bir oyun tarzım var, elbette ki ait olduğum kulübüm için futbol oynuyorum ancak taraftarlarımız için de oynuyoruz bu oyunu. Bunu tarif etmek gerekirse asker gibiyim diyebilirim. Bu şekilde oynarım ve o sebepten dolayı taraftarlar da beni çok severler. Ben de bu sevgiyi ilk andan itibaren hissettim ve bununla birlikte kulübümüz için en iyisini vermeye çalışıyorum.”

Hamsiye bayılıyor

Siopis, Yunanistan’dayken de sevdiği hamsinin en iyisini Trabzon’da yediğini şöyle anlattı.

“Alanyaspor’da oynarken deplasmana Trabzon’a gelmiştik. Trabzon’daki oteldeki restorana girdiğimizde bir de ne göreyim, Hamsi yapmışlar. Yunanistan’da da biz hamsiyi çok yaparız ve ben de aşırı derece çok severim. Restorandaki çalışanlara sorduğumda Trabzon’da hamsinin en iyisini bulunabileceği yerlerden biri olduğunu söylediler. Ben koskoca bir tabağı bitirdim. Hatta Bakasetas beni görüp ‘Ne yapıyorsun?’ demişti. Hamsiyi çok seviyorum, buradaki hamsiyi daha da sevdim.”

En iyi arkadaşları Bakasetas ve Yusuf

“Tabii ki en iyi anlaştığım Bakasetas. Onunla beraber üç yıl oynadık. Onun dışında ise Yusuf Sarı. Onunla da çok eğleniyorum, çok şakalaşıyoruz. Takım arkadaşlarımızın hepsi genelde çok iyi, çok pozitif insanlar.”