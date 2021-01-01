Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'ın gizli kahramanı yapan detaylar

Galatasaray'ın Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu oyun içinde yaptıklarıyla adeta Fatih Terim ve yönetime mesaj verdi.

ÖZEL | BURAK ÖZDEMİR @burakozdemr

Galatasaray'ın devre arasında, forvet hattına alternatif olarak transfer ettiği Halil Dervişoğlu, son iki deplasman maçında etkileyici bir performans sergiledi.

Genç oyuncu gösterdiği performansla, uzun yıllar adından söz ettireceğini ispatladı. Göztepe deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trcik'inde önemli pay sahibi olan Halil, takım arkadaşlarına yarattığı pozisyonlarla göze çarpıyor.

Dar alanda çok etkili

Çok yüksek ayak hakimiyetine sahip olan 21 yaşındaki oyuncu, şampiyonluğa oynayan takımların en fazla ihtiyaç duyduğu forvet özelliğine sahip: Dar alan becerisi.

Göztepe maçının ardından ilk 11'de şans bulduğu Antalyaspor karşısında da bu özelliğini kanıtladı.

Kerem'in hat-trick yapmasında büyük payı var

Göztepe deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'nun attığı ilk golde orta alandan gelen pasa doğru giden Halil, iki Göztepeli oyuncuyu da ceza sahasına çekerek Kerem Aktürkoğlu'na boş alan yaratmış ve pasında takım arkadaşını kaleciyle karşı karşıya bırakmıştı.

Bu örnek özellikle son iki deplasman maçında göze çarptı.

Antalyaspor karşısında Halil Dervişoğlu yine Emre Kılınç ve Emre Akbaba gibi isimlere boş alanlar yarattı. Bu özelliği Halil Dervişoğlu'nu özel kılıyor.

MAÇ PAS YÜZDESİ BAŞARILI DRİPLİNG İKİLİ MÜCADELE TOP KAPMA FAUL KAZANMA 7 67.86 10 45/24 6 5

İkili mücadelelerde ayakta kalıyor

Genelde hücum oyuncuları ikili mücadelelerde çok iyi performans gösteremez. Ancak Halil, takıma katıldığında yaşadığı koronavirüs ve sakatlık sürecine rağmen fizik olarak iyi durumda.

Göztepe ve Antalyaspor maçlarında 19 kere ikili mücadeleye giren başarılı oyuncu 11 kez rakiplerine üstünlük sağladı. Başarılı oyuncu toplamda ise, 45 ikili mücadelenin 24'ünde başarı sağladı. Sürekli olarak oynamaya devam ederse çok daha iyi duruma gelecektir.

Son olarak şunu söylemek gerek Halil Dervişoğlu, kapalı oynayan savunmalara karşı kilidi açan oyuncu konumuna gelebilir. Henüz 21 yaşında olmasına rağmen pozisyon bilgisi üst düzey.

Halil'in hala öğrenme sürecinde olduğunu da unutmamak lazım. Galatasaray, oyuncunun bonservisini almayı başarırsa ileride çok yüksek bedelde bonservis kazanılması sürpriz olmaz.