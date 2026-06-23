İmam Aşur, Amerikan Ligi’nden bir teklif aldı mı?

Medya mensubu Ahmed Shubair, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır milli takımında sergiledikleri başarılı performansın ardından profesyonel futbol teklifleri aldıklarına dair son zamanlarda dolaşan haberler ışığında, İmam Ashour ve Al-Ahly’nin bazı oyuncularının geleceği konusunda süren tartışmaya son verdi.

Şubayr, X platformundaki hesabı üzerinden, son dönemde yaygın olarak dolaşan söylentilere rağmen, Al-Ahli yönetiminin şu ana kadar takımın hiçbir oyuncusu için resmi bir teklif almadığını doğruladı.

Şubayr, Al-Ahly kulübünün şu ana kadar hiçbir oyuncusu için resmi bir teklif almadığını belirterek, ABD’de bazı isimlerle ilgili çok sayıda söylenti dolaştığını, ancak oyuncuların Dünya Kupası’ndaki katılımları sona erene kadar gelecekleriyle ilgili herhangi bir teklif veya dosyanın tartışılmasını ertelemek konusunda anlaştıklarını söyledi.

Ayrıca, oyuncuların tüm dikkatlerinin Mısır milli takımının Dünya Kupası'ndaki performansına odaklandığını ve şu anda transferler veya yurtdışı teklifleriyle ilgili hiçbir konuyla ilgilenmediklerini ekledi.

Şubayr’ın açıklamaları, Al-Ahli’deki birçok ismin, başta İmam Aşur olmak üzere, son dönemde Mısır milli takım formasıyla sergilediği olağanüstü performansın ardından, özellikle ABD liginden gelen kulüplerin ilgisini çekmesi üzerine geldi.

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası’nda başarılı bir dönem geçiriyor. 7. gruptaki ilk iki maçta Belçika ile 1-1 berabere kalıp ardından Yeni Zelanda’yı 3-1 mağlup ederek toplam 4 puan toplayan takım, bir sonraki tura yükselmeyi neredeyse garantiledi.