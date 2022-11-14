İlkay Gündoğan, Brentford'ın Erling Haaland'ı nasıl durdurduğunu açıkladı

Erling Haaland, Brentford'a kaybettikleri maçta nadir boşluk yakaladı ve İlkay Gündoğan, Norveçliyi nasıl savunduklarını anlatıyor.

Brentford, Haaland'ı durdurmayı başardı

Norveçli, 21 kez topla buluştu

Maviler evinde mağlup oldu

NE OLDU? Pep Guardiola'nın öğrencileri, evinde Brentford'a karşı 2-1'lik şok bir yenilgi aldı. Haaland bu sezon formunun zirvesinde olmasına rağmen kötü bir 90 dakika geçirdi ve yalnızca 21 kez topla buluşabildi.

NE SÖYLENDİ? İlkay Gündoğan, Brentford'ın Erling Haaland'ı çok iyi savunduğunu ve arka alanda boşluk bırakmadığını söyledi: "Genel olarak ikinci yarıda şans bulabildiğimizi düşünmüyorum. Erling'in olduğu alanlara çok pas yaptık ama her zaman üç kişiye karşı kaldı."

"Özellikle topu savunma hatları arasına sokmak istedim çünkü arka beşli oldukça derindi, orta saha ile savunma arasında boşluk yokmuş gibi hissettim. Ayrıca köşelere birkaç koşu yapmaya çalıştım ve oraya her gittiğimde Erling'in dikkatini çekebiliyordum."

BÜYÜK RESİM: Brentford, 2022/23 sezonunda kimsenin durduramadığı Haaland'ı durdurmayı başardı. Dünya futbolunun en parlak yeteneklerinden biri, Premier Lig fırtınasına kapıldı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

ERLING HAALAND İÇİN SIRADA NE VAR? Son zamanlarda sakatlık yaşayan Haaland, 2022 Dünya Kupası'na katılamıyor ve toparlanmak için zamanı olacak.

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