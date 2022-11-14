Cristiano Ronaldo: "Manchester United bana ihanet etti, Erik ten Hag'a saygı duymuyorum"

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag ve kulübüyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ronaldo kendini ihanete uğramış hissediyor

Ten Hag'a saygı duymadığını söyledi

Manchester United'ın gelişemediğini düşünüyor

NE OLDU? Portekizli yıldız, Piers Morgan ile yaptığı röportajında Manchester United ve Erik ten Hag hakkında çarpıcı sözler söyledi. Old Trafford'da çalkantılı bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo sadece 4 Premier Lig maçına ilk 11'de başladı ve bu durumdan mutsuz olduğunu açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Cristiano Ronaldo şunları söyledi: "Erik ten Hag’a saygı duymuyorum çünkü bana saygı göstermiyor. Bana saygın yoksa, ben de sana asla saygı göstermem."

"Evet, Manchester United beni ayrılmaya zorluyor. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil, kulüpteki 2-3 kişi de buna dahil. İhanete uğradığımı hissediyorum."

"Sir Alex’in ayrılığından beri, Manchester United’da hiçbir gelişim olmadı. Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama bir Manchester City veya Liverpool hatta Arsenal seviyesine ulaşmamıza engel olan bazı şeyler var. Bu büyüklükteki bir kulüp bence zirvede olmalı ama ne yazık ki değiller."

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Portekizli oyuncu, kendisini eleştiren eski takım arkadaşı Wayne Rooney hakkında şunları söyledi: "Rooney’nin beni neden ağır şekilde eleştirdiğini bilmiyorum. O emekli oldu, ben ise hala en üst seviyede oynuyorum. Muhtemelen bu yüzdendir. Bir doğruyu ise dile getirmeyeceğim, o doğru ise; ondan daha iyi göründüğüm."

Cristiano Ronaldo, Ralf Rangnick hakkında ise şunları söyledi: "Teknik direktör değilsen neden Manchester United’ın başına geçiyorsun? Daha önce adını bile duymamıştım."

BÜYÜK RESİM: Erik ten Hag, Tottenham maçında oyuna girmeyi reddeden Cristiano Ronaldo'yu çoktan gözden çıkardı. Bu nedenle, Portekizli yıldızın açıklamaları, Kırmızı Şeytanlar ile yol ayrımına işaret ediyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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