Rachid Ghezzal, Süper Lig tarihine geçti!

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Rachid Ghezzal, Süper Lig'de gösterdiği performansla farkını ortaya koyuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta bir gol ve bir asiste imza atan Rachid Ghezzal sahanın yıldızı oldu.

Bu sezon yaptığı asistlerle siyah - beyazlı takımın en önemli isimleriden biri haline gelen Cezayirli yıldız, 2010/2011 sezonundan bu yana bir Süper Lig sezonunda, 16 asistle en fazla asist yapan isim oldu.

Süper Lig'de asist krallığında açık ara önde giden Ghezzal'ı 11 asistle Sivasspor'dan Max Gradel takip ediyor.

Son 10 yılda 15 asistle en yüksek asist sayısına ulaşan diğer isimler ise, 2013/14 sezonunda Sivasspor'dan Cicinho, 2016/17 sezonunda Galatasaray'dan Wesley Sneijder ve 2017/18 sezonunda Başakşehir'den Edin Visca idi.

Avrupa'da da zirveye oynuyor

Rachid Ghezzal, Avrupa'nın beş büyük ligiyle kıyaslandığında da asist alanında zirveyi zorluyor. Cezayirli yıldızdan daha fazla asist yapan tek isim, 17 asistle Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller.

Müller ve Ghezzal'ı 13 asistle Harry Kane, 12 asistle Filip Kostic ve 11'er asistle Bruno Fernandes, Daichi Kamada, Kevin De Bruyne ve Jonas Hofmann takip ediyor.

Ghezzal'ın direkt etki ettiği goller

Sezon başında Leicester City'den kiralık olarak transfer edilen Rachid Ghezzal, 16 asistin yanında Süper Lig'de beş kez de fileleri havalandırdı.

Toplamda 21 gole direkt etki eden Ghezzal kalan haftalarda da Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olacak.