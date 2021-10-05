Ibrahimovic'den, Djokovic'e övgü: "Bana benziyor"

Milan'ın 40 yaşındaki süperstarı Zlatan İbrahimovic, tek erkekler tenisinde dünyanın 1 numarası olan Novak Djokovic'i överek kendisine benzetti.

Zlatan İbrahimovic, kulüp sitesine verdiği röportajda; annesinin Hırvat, babasının ise Boşnak olduğunu söyledi.

Ailesinin köklerine vurgu yapan Ibrahimovic, "Ben, Balkan kökenli bir sporcuyum. Djokovic de benim gibi Balkan kökenli bir sporcu. Bu yüzden, Novak ile benzer özelliklerimiz var. Karakterlerimiz patlamaya hazır bomba gibi. Bir şeye sinirlendiğimizde, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Daha dikkatli davranıyoruz ve çok iyi konsatre oluyoruz. Novak, bir şeye sinirlendiğinde, korttaki en iyi performansına ulaşabiliyor. Ben de bu karakterde birisiyim" dedi.

İbrahimovic ne söyledi?

Djokovic'in, sporculuğunu takdir ettiğinin altını çizen Zlatan İbrahimovic, "O, komple bir sporcu. Novak hem aklını kullanıyor hem de tecrübeli bir oyuncu. Beyin, deneyimle birleştiği zaman ortaya çok iyi bir karakter çıkıyor. Onun kafası, tam anlamıyla benimki gibi çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Avustralya Açık, Fransa Açık ve Wimbledon'da bu yıl şampiyonluk sevinci yaşayan Novak Djokovic, ABD Açık finalini kaybederek sezonun tüm grand slam turnuvalarından zaferle ayrılma şansını son anda kaçırmıştı.

34 yaşındaki Novak Djokovic'in performansı hakkında konuşan Zlatan Ibrahimovic, "Novak, New York'ta bir kriz yaşadı. Böyle bir krizi hazmetmek gerçekten zor. Djokovic için de bu krizi kabullenmek zor olmuştur. O, bütün yıl kafasını çalıştırdı ve tüm maçlarını kazandı. Son viraja geldiğinde maalesef işler ters gitti ama bu tip şeyler olabiliyor. Novak, bu sezon inanılmaz işler başardı ve o da bu şekilde düşünmeli" diye konuştu.

Djokovic de daha önce verdiği bir röportajda, İsveçli futbolcu Zlatan İbrahimovic ile arkadaş olduklarını vurgulayarak, "Ibrahimovic harika bir savaşçı. O, fenomen bir şampiyon" şeklinde konuşmuştu.

Zlatan İbrahimovic'in, Milan kariyeri

Manchester United, İnter, Milan, Juventus, PSG ve Barcelona gibi takımların formasını giyen Boşnak asıllı İsveçli futbolcunun kariyeri, başarılarla dolu. Tarzı ve açıklamalarıyla her konuda gündem olmayı başaran İbrahimovic, futbol dünyasının en büyük yıldızlarından birisi olarak göze çarpıyor.

40 yaşında olmasına rağmen, fiziği ve çalışkanlığıyla takım arkadaşlarına örnek olan tecrübeli futbolcu, kariyerine İtalya'nın Milan takımında devam ediyor.

Milan'ın; Boşnak asıllı İsveçli süperstarı İbrahimovic, Milano ekibinin formasını 133 kez giydi. Milan formasıyla çıktığı maçlarda 85 gol atan İsveçli futbolcu, yaptığı 32 asistle herkesin beğenisini kazandı.

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