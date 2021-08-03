Zlatan Ibrahimovic, eski kulübü Paris Saint-Germain’in kapısından dönmüş.

Milan’ın tecrübeli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, geride bıraktığımız sezonda takımının ligi ikinci sırada bitirmesinde ve Şampiyonlar Ligi vizesi almasında büyük pay sahibi olmuştu.

40 yaşındaki İsveçli yıldız, nisan ayında Milan’la sözleşme yenilemeden önce eski kulübüyle de görüşmeler gerçekleştirmiş.

Neler yaşandı?

Fransız basınından Le Parisien’in haberine göre Zlatan Ibrahimovic, yeni kontrata imza atmadan önce PSG’ye dönmek istemiş.

Bu transfer için menajeri Mino Raiola’dan yardım almak isteyen tecrübeli golcü, PSG’nin sportif direktörü Leonardo ile görüşmelerin gerçekleştirilmesini istemiş.

Ancak farklı hedefleri olan PSG, bu transfere onay vememiş. Zlatan Ibrahimovic de bu gelişmelerin üzerine Milan’la bir yıllık yeni sözleşmeye imza atmış.

Zlatan Ibrahimovic’in Milan kariyeri

2016 yılında PSG’den ayrılan Ibrahimovic, iki sezon boyunca Manchester United forması giyerek Jose Mourinho ile çalışmıştı.

Ardından iki yıl boyunca MLS ekiplerinden LA Galaxy forması giyen tecrübeli golcü, 2019-20 sezonunun devre arasında eski kulübü Milan’la anlaşmaya varmıştı.

Son iki sezonda gösterdiği performansla İtalyan ekibinin en güvendiği isimlerden biri olan İsveçli golcü, 47 karşılaşmada forma giyerken 28 de gol kaydetmişti.

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